¿De qué mueren los chihuahuenses?

Chihuahua— Las enfermedades del corazón continúan siendo la principal causa de muerte entre los chihuahuenses, seguido por los tumores malignos, homicidios, diabetes y Covid. Lo anterior de acuerdo con estadísticas de los Servicios de Salud de Chihuahua, donde se destaca que tan sólo en el trimestre de julio a septiembre, las afectaciones cardiacas ocasionaron 888 decesos en la entidad. Según el documento, actualizado al 19 de octubre de 2021, la mayor cantidad de víctimas son del sexo masculino: del total de muertos por causas atribuidas al corazón, 477 son hombres y 411 son mujeres o “no especificados”.

El Inegi destaca que las defunciones por enfermedades cardiacas han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años; entre ellas, las afecciones isquémicas del corazón presentan una alta incidencia entre la población que fallece a partir de los 45 años.

Chihuahua se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la tasa de defunciones por trastornos del corazón, de manera que, por entidad federativa de residencia habitual por cada 10 mil habitantes, las cifras más altas –en ese orden– se presentan en la Ciudad de México con 22.8, Veracruz con 21.8 y Chihuahua con 21.4. Las tasas más bajas se presentan en Quintana Roo con 6.9, Aguascalientes con 9.6 y Querétaro con 11.2.

El 29 de septiembre, durante la celebración del Día Mundial del Corazón, especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) hicieron un llamado a la población para evitar muertes relacionadas con trastornos cardiovasculares. El catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACh, el doctor Omar Fierro Fierro, indicó que el 80 por ciento de estos decesos son evitables con un control adecuado de los factores de riesgo, de ahí la importancia de concientizar a la población en general en la prevención, rehabilitación y tratamiento.

Dijo que las enfermedades del corazón siguen siendo la causa número uno de fallecimientos en el mundo; México y Chihuahua no son la excepción. En todo el planeta se presentan cerca de 18 millones de muertes anuales por esta causa y en nuestro país suman 105 mil muertes al año. El también cardiólogo informó que el 80 por ciento de las enfermedades del corazón se presentan en las arterias del corazón, lo que provoca el infarto, la angina de pecho y enfermedades cerebrovasculares. El 20 por ciento restante se divide en enfermedades de las válvulas, como la arritmia, insuficiencia cardiaca, hipertensión y enfermedad arterial periférica. También existen factores de riesgo que pueden desencadenar problemas cardiovasculares como la hipertensión, diabetes, dislipidemias, sobrepeso, obesidad, fumar y tomar alcohol en exceso, entre otras.

En el país, el total de las muertes ocasionadas por enfermedades del corazón asciende a 218 mil 885 casos, 62 mil 844 más que en 2019; las isquémicas (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias) representaron el 76.3 por ciento con 166 mil 965, seguidas por las hipertensivas con 15.6 por ciento (34 mil 244), y las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón con 7.8 por ciento (17 mil 091). A la fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas les correspondió, en conjunto, el 0.3 por ciento (585).

Del total de las muertes por padecimientos del corazón, 121 mil 637 (55.57 por ciento) correspondieron a hombres y 97 mil 233 (44.42 por ciento) a mujeres; en 15 casos no se especificó el sexo. El grupo de edad en que se concentra el mayor número de fallecimientos es en el de 65 y más años (75.21 por ciento).

Tumores malignos

Los tumores malignos, de acuerdo con los Servicios de Salud, se erigen como la segunda causa de muerte en el estado, con un total de 520 decesos por este motivo tan solo en el tercer trimestre del 2021. Al igual que ocurre con los trastornos cardiacos, los hombres son los más afectados por dicho mal, con un total de 266 decesos ocurridos en el citado lapso contra 254 de mujeres.

Ante este panorama, el Inegi señala que las defunciones producidas por tumores malignos también han ido en aumento, si bien a un ritmo menor que las anteriores, su tendencia es a la alza. Esta causa se encuentra entre los primeros cinco lugares en prácticamente todos los grupos de edad, y Chihuahua se ubica de nueva cuenta en los primeros sitios con una tasa de 8.2 por cada 10 mil habitantes, únicamente por debajo de la Ciudad de México con 9.7 y Sonora con 8.7; mientras, las más bajas corresponden a Quintana Roo con 4.5, Guerrero con 5.4 y Querétaro con 6.1.

Entre las muertes provocadas por tumores malignos, detalla el Inegi, sobresalen los de órganos digestivos con 32.7 por ciento, seguidos de los de los órganos genitourinarios con 24.2 y los de los huesos, de los cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de la mama con 13.6 por ciento. Del total de muertes por tumores malignos, 49.09 por ciento correspondieron a hombres y 50.90 por ciento a mujeres. Por grupos de edad, se observa que el rango más afectado por esta causa es el de 65 y más años con 55.20 por ciento.

Homicidios, entre las cinco causas más comunes

Los homicidios se ubican entre las primeras cinco causas de muerte en Chihuahua con un total de 421 reportes en el trimestre julio-septiembre, lo que significa un promedio de 140.3 asesinatos por mes. De esos muertos, la mayoría son del sexo masculino con un total de 366, mientras que del sexo femenino suman 55.

El Inegi considera como motivos externos de muerte aquellos que derivados de una lesión dan paso a la misma. Pueden ser accidentales o violentos y se componen esencialmente de homicidios, suicidios y accidentes.

En 2020, la tasa nacional registrada de defunciones debido a causas externas, por cada 100 mil habitantes, fue de 65.2; las entidades federativas con las mayores tasas fueron Chihuahua con 149.1, Colima con 131.9 y Zacatecas con 128.8. En el caso contrario, las que presentan las tasas más bajas fueron Chiapas con 30.8, Yucatán con 33.3 y Campeche con 38.6.

En ese período, Chihuahua registró tres mil 467 homicidios sólo por debajo de Guanajuato, que alcanzó cinco mil 373 eventos homicidas, ubicándose así en el segundo sitio nacional con una tasa de 92.4 por cada 100 mil habitantes.

Diabetes

La diabetes mellitus es una enfermedad que ocurre cuando el páncreas no puede producir insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Para los chihuahuenses significa un problema con graves consecuencias, ya que está entre las principales causas de muerte, dejando 397 fallecidos del primero de julio al 30 de septiembre del año en curso.

De las causales mencionadas, ésta es la única que afecta más a las mujeres que a los hombres, condición que se observa en la estadística oficial. De los 397 eventos fatales ocurridos en el tercer trimestre del presente año, 217 víctimas eran del sexo femenino y 180 del masculino. El mes de mayor fatalidad fue julio con 186.

La estadística de los servicios de salud del estado establecen que durante el tercer trimestre del año se ha tomado nota de cuatro mil 728 defunciones en el estado, siendo –en ese orden– los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias los que registran el mayor número de muertes con mil 849, mil 025, 287, 208 y 158 respectivamente. En contraparte, las entidades municipales con menor cantidad de muertos son Coronado y Maguarichi con 2 decesos cada uno, y Gran Morelos con uno.

Tasa de defunciones en el país

Ciudad de México 22.8

Veracruz 21.8

Chihuahua 21.4

Quintana Roo 6.9

Aguascalientes 9.6

Querétaro 11.2

Factores de riesgo

-Hipertensión

-Diabetes

-Dislipidemias

-Sobrepeso

-Obesidad

-Fumar en exceso

-Beber alcohol en exceso

Para saber

• El 80 por ciento de las enfermedades del corazón se presentan en las arterias del corazón, lo que provoca el infarto, la angina de pecho y enfermedades cerebrovasculares

• El otro 20 por ciento se divide en enfermedades de las válvulas, como la arritmia, insuficiencia cardiaca, hipertensión y enfermedad arterial periférica.

Fallecidos en el mundo

Cerca de 18 millones de muertes anuales

En México

105 mil al año