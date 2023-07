De más de 27 mil denuncias, sólo 44 sentencias por fraude

Las investigaciones por el delito de fraude, como las iniciadas en meses pasados a empresas supuestamente de inversión, presentan indicadores de quedar en impunidad casi total.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de 27 mil 523 carpetas iniciadas entre 2016 y hasta junio pasado, sólo 44 concluyeron con sentencia condenatoria, es decir, menos de un uno por ciento.

Otros 11 mil 368 casos, o un 41 por ciento del total, se encuentran todavía en etapa de investigación en la FGE mientras que 6 mil 418 más, u otro 23 por ciento adicional, fueron enviados al archivo temporal por falta de pruebas.

Judicializadas, muestran los datos, ha habido mil 250 quejas en el período analizado, es decir, sólo un 4.5 por ciento.

“Los fiscales han explicado mucho la dificultad de configurar el delito… no hay contratos, son socios y muchos etcéteras”, dijo ayer brevemente Enrique Rodríguez, director de información de la Dirección de Comunicación Social de FGE.

“El tema de poder seguir el rastro del dinero es muy complejo, porque tienes que poder definir cuál es un hecho lícito y cuál es ilícito. Aras (una de las compañías acusadas) lícitamente compró propiedades, pero lo agarró de un dinero ilícito”, agregó por separado Daniel Terrazas, director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y quien señaló haber cerrado a través de ese mecanismo 10 carpetas con 45 víctimas en lo que va de 2023.

En Juárez, el 31%

Las cifras de FGE muestran que la mayor cantidad de expedientes se concentra en la capital del estado, con un 45 por ciento del total, mientras que en Juárez se encuentra un 31 por ciento.

En aquella capital, agregan los datos, la cifra se disparó en 2022, cuando pasó de mil 686 casos en 2021 a cuatro mil 647 el año siguiente.

El Código Penal del Estado define que comete el delito de fraude “quien, por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero”.

Nada contra Aras y Vitas

El vocero de la FGE confirmó que el Ministerio Público del Estado no ha obtenido sentencias condenatorias por los miles de expedientes iniciados a partir de las quejas contra empresas como Aras Business Investment Group y Vitas, señaladas por presuntamente dejar de pagar rendimientos a sus inversionistas.

“No (ha habido sentencias). Sólo se han judicializado de Chihuahua y Parral con cuatro presuntos vinculados a proceso”, indicó Rodríguez.

De acuerdo con el archivo periodístico, los delitos atribuidos a las compañías citadas empezaron a denunciarse en el otoño de 2021, cuando inversionistas externaron preocupación por un posible fraude o desfalco debido a los aplazamientos para la entrega de rendimientos del período.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó en noviembre de ese año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).