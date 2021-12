‘Darán probadita a exgobernador de su propio chocolate’

Ciudad Juárez.— La figura de “testigo protegido” que podría asignarle la Fiscalía General de la República (FGR) al exgobernador César Duarte una vez que sea extraditado a México, es lo mismo que hizo Javier Corral en su administración con otros favorecidos por la llamada “operación justicia Chihuahua”, señaló el líder local de Movimiento Ciudadano, Rodolfo Martínez Ortega.

Al entregar ayer despensas a organizaciones civiles que trabajan con familias vulnerables, el excandidato a la Presidencia municipal de Juárez lamentó que se pretenda dar este trato a Duarte porque, “¿dónde está la ley y el castigo?”, cuestionó.

Y sin embargo, añadió: “Eso lo hizo el gobernador Corral en su administración”.

El martes, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la FGR será la responsable de otorgar el “criterio de oportunidad” al exgobernador de Chihuahua, Duarte, lo que permitiría extinguir la acción penal en su contra siempre y cuando aporte información de relevancia sobre el caso por el cual es juzgado.

Reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores continúa con las labores sobre el caso al igual que la FGR.

“Nosotros vamos a continuar con todo el proceso de extradición, lo que corresponde a Relaciones Exteriores y la Fiscalía que es autónoma está haciendo también su trabajo. Cuando se solicita este recurso de actuar como testigo protegido, criterio de oportunidad, es el inculpado el que tiene que hacer la solicitud y la Fiscalía resuelve”, mencionó el mandatario federal.

“Yo de manera personal, sí les digo que me parece una cosa muy injusta”, dijo Martínez Ortega. “Yo me puedo poner a robar, y luego ya nomas delato a mis cómplices, y devuelvo el dinero y ya me van a perdonar”, manifestó.

Dijo que lo que se consigue es propiciar a que “lo vuelvan a hacer”.