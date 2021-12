Darán base a 657 agentes estatales

Chihuahua.— El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que se presupuestaron 240.4 millones de pesos en 2022 para basificar a 657 agentes estatales que se encontraban bajo contratos temporales con vigencia de seis meses.

Loya Chávez detalló que, antes de determinar a la cantidad de elementos a los que se les otorgaría una plaza, se realizaron exámenes de control y confianza para que permanezcan sólo aquéllos que resultaran aptos para desempeñar labores policiales.

Apuntó que fueron únicamente 58 los agentes que no obtuvieron resultado aprobatorios, 19 de la Zona Norte, 20 de la Zona Centro y 19 que pertenecen a las divisiones de Operaciones Rurales y Policía Bancaria.

Por otra parte, la SSPE explicó que, el otorgarles base como empleados de Gobierno del Estado a estos policías no conlleva un gasto extra para el presupuesto 2022, ya que en las dos modalidades de contratación se pagan las cuotas de seguridad social y fondo propio.

Es por ello que se estima una erogación anual de 240.4 millones por concepto de pago al personal operativo que ya pertenecen a la Policía del Estado, cuya situación laboral quedará resuelta en el primer semestre del año.

También dio a conocer que ya no habrá contrataciones eventuales para que no se presenten situaciones como las actuales, en las que agentes con más de dos años de antigüedad no tienen una plazas de trabajo.