Dañan vientos casas y vehículos

Nuevo Casas Grandes.- Los fuertes vientos de ayer con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, ocasionaron contingencias por toda la ciudad y la región, donde se reportaron casas sin sus techos de lámina, zonas sin electricidad por cables caídos, árboles y postes que fueron derrumbados por la fuerza del viento y hasta un tráiler volcado en el municipio de Buenaventura.

Favorablemente para la región, los efectos de la entrada del frente frío número 36 tan sólo duraron cuatro horas de fuertes vientos y ráfagas, que más que nada ocasionaron malestar por las densas polvaredas que se levantaron en las calles, impidiendo la visibilidad y restringiendo la movilidad de la gente.

Las autoridades de Protección Civil por su parte, alertaron a la población de estar a pendiente de las condiciones climatológicas que afectaron a toda esta región, desde Ascensión hasta Buenaventura.

El caso más importante fue el registrado en el tramo carretero de Ricardo Flores Magón, Seccional del municipio de Buenaventura, donde un tráiler que estaba cerca de la caseta Ojo Laguna, terminó volcado a un lado del camino luego de que una de las intensas ráfagas lo sacara del camino, registrándose una persona lesionada.

En tanto, en Nuevo Casas Grandes los elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil atendieron decenas de servicios, ya que las más de 50 colonias en la ciudad, la mayoría en la periferia y en terreno llano, sufrieron los efectos de las ráfagas que estuvieron volando láminas de los techos y derribando árboles, así como dañando algunos cableados de energía eléctrica, dejando sectores sin servicio.

Brenda Leticia Ibarra Soto, capitana de Bomberos, indicó que al menos los conductores sí tuvieron precaución y no se reportaron choques durante la contingencia, pues además no se podía circular a alta velocidad pues las tolvaneras no permitían mucha visibilidad en las calles.

Sin embargo, durante horas los elementos estuvieron atendiendo servicios de casas sin sus techos de lámina, postes caídos y hasta árboles, algunos de los cuales alcanzaron a caer sobre casas, pero dijo que no se reportaron personas lesionadas durante este evento que inició poco antes de las 11:00 de la mañana y terminó antes de las 3:00 de la tarde.

