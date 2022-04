Dan hasta mañana para quitar espectaculares de AMLO

Chihuahua— El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que desde la Comisión de Quejas y Denuncias se aprobó una medida cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional para el retiro de anuncios espectaculares que promocionan la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en 30 estados del país, incluido Chihuahua.

Ever Haro, vocero del INE en Chihuahua, explicó que dicha resolución da como plazo 72 horas para el retiro de panorámicos relacionados con la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, por lo que a más tardar el lunes dicha propaganda ya no debe de estar visible en las calles.

Sin embargo, agregó, es posible que en próximas sesiones se ordenen nuevas medidas.

Pese a que en la ciudad de Chihuahua hay más de 10 anuncios espectaculares de este tipo, sólo cinco deben ser retirados.

“Por lo pronto son cinco a los que les aplicaron la medida cautelar, de hecho en la ciudad hay más de cinco, pero esos cinco son en los que se aplicó la medida cautelar que se decretó ayer (viernes 1 de abril), no sabemos si va a haber más o no”, dijo Haro.

De manera extraoficial y con base en un recorrido realizado por diversas zonas de la ciudad, tan sólo en el periférico De la Juventud se observaron siete espectaculares, así como dos más en el cruce de la calle 21 y la vialidad Teófilo Borunda, y otros dos más en la Teófilo Borunda en las zonas oriente y poniente.

Los panorámicos contienen la imagen del presidente López Obrador con mensajes alusivos a que se vote en el sentido de que siga en el mandato, durante la consulta pública que se llevará a cabo el próximo 10 de abril a nivel nacional.

Promueven voto en Juárez

En Juárez, brigadistas de promoción del voto para el ejercicio de la revocación del mandato fueron captados en las inmediaciones del Infonavit Casas Grandes, generando confusión entre algunos de los vecinos debido al proceso de veda que se encuentra vigente.

Sin embargo, de acuerdo con Haro, las manifestaciones para mostrar su apoyo o no al proceso por parte de organizaciones o particulares no infringen la ley.

“Permite como ciudadanos de forma individual o colectiva hacer promoción de la renovación de mandato, se sobreentiende que es una manifestación espontánea, las manifestaciones ciudadanas son permitidas por la ley, pero en el caso planteado no podemos indicar si está bien o mal, el INE no tiene facultades para resolver las denuncias en ese sentido, por lo que no podemos pronunciarnos en favor o en contra” (sic), comentó.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Revocación de Mandato, “los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y ciudadanos” (sic).

Asimismo, en el artículo 35, se indica que “las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva, salvo las restricciones establecidas en el párrafo cuarto del artículo 33 de la misma ley”.

La ley señala además que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. En ese sentido, el Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.