Dan base laboral a agentes de la FGE

Ciudad Juárez.— Los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que trabajaban con contratos temporales ya recibieron su base laboral, lo cual da una certeza jurídica a la labor que desempeñan, ya que la mayoría tenía contratos que se les renovaban cada año y no generaban antigüedad, informó el titular de esa representación social en el estado, Roberto Fierro Duarte.

Algunos de ellos tenían hasta siete años en la corporación sin que pudieran lograr la basificación de su plaza, confirmaron agentes entrevistados.

“Pues realmente no se sentía uno confiado, cada fin de año era preocupante la incertidumbre de saber si te renovaban el contrato, no generar antigüedad y sobre todo los que tenemos también la disposición de cuidar nuestro trabajo, ahora que nos dieron la base hasta se motiva uno más yo tenía ya tres años así con el pendiente; hace poquito nos hablaron a todos y pues de los que conozco yo que no tenían (base) sí se las dieron ya a todos”, dijo un policía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Ciudad Juárez, de quien se omite su nombre.

El agente aseguró que incluso los agentes de nuevo ingreso han recibido la base laboral sin tener que esperar años como ocurrió anteriormente.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuenta con mil 380 policías en toda la entidad, de los cuales 477 son los que laboraban con contratos eventuales hasta el inicio de la actual administración estatal, según había indicado Sahira Castro, vocera de la FGE.

De acuerdo al departamento de Comunicación Social en Ciudad Juárez la plantilla laboral total es de mil 485 personas, de los cuales 358 recibieron su base laboral de manera reciente, debido a que se dio prioridad al personal operativo como peritos y policías.

El total de beneficiados en todo el estado es de 685 empleados de un total de 2 mil 849.

Entre quienes recibieron plaza se encuentran 473 policías investigadores, 187 de seguridad y custodia y 25 de vigilancia de audiencia, se indicó.

“La mayoría de ellos, si no es que ya todos al día de hoy ya tienen su contrato permanente, estoy casi seguro que es el 100 por ciento”, mencionó el fiscal general del Estado Roberto Fierro Duarte.

Plantilla

2 mil 849 Empleados en el estado

685 Beneficiados

• 473 policías investigadores

• 187 de seguridad y custodia

• 25 de vigilancia de audiencia