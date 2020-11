Dan a funcionario blindada de 3 mdp

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- El Gobierno de Chihuahua asignó esta semana al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, una camioneta con blindaje nivel 5 de reciente modelo.

La unidad gris tipo Suburban tiene un valor comercial estimado entre 2.5 y 3 millones de pesos, y permitirá un traslado seguro del jefe policiaco, según datos aportados por personal de la empresa TPS Armoring, a condición de la reserva de sus identidades.

Esta adquisición se realizó en medio de la crisis económica que enfrenta el Gobierno del Estado y la propia corporación, obligada a reasignar recursos económicos para diversos programas preventivos desde meses atrás.

Hace apenas dos semanas, El Diario dio a conocer la compra de otra camioneta para Alejandra Porras, quien organiza la agenda del gobernador Javier Corral.

Al respecto, García Ruiz dijo que la camioneta que le fue asignada anteriormente tuvo que ser devuelta y ahora se le proporcionó este vehículo, al tiempo de señalar que se podrían adquirir más.

El funcionario declinó informar el monto de la inversión al destacar que el pago es un tema de Hacienda. Ayer se solicitó esta información ante la Secretaría de Hacienda, así como a través del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, sin que se proporcionaran los datos.

El funcionario mostró el vehículo al coordinador del gabinete estatal, Jesús Mesta Fitzmaurice, en la parte posterior de Palacio de Gobierno, en Chihuahua.

En entrevista con medios de comunicación, García Ruiz descartó que haya sido objeto de amenazas por parte del crimen organizado, pero dijo que su labor se entiende como de alto riesgo y es por eso que se requiere de un vehículo de este tipo para que pueda trasladarse por el territorio estatal.

La camioneta aún no cuenta con placas de circulación y muestra un permiso para circular por el estado emitido por la Policía Vial, dependencia a cargo del propio secretario de seguridad.

“Tres millones de pesos es un gasto excesivo, considerando que el comisionado no es policía, no es operativo, no es ni empático con su gente; lo veo sobrado (el blindaje) para la labor administrativa que él realiza”, consideró ayer Miguel Macías, director de la empresa Impulsora de Seguridad, dedicada a la protección ejecutiva, al ser consultado por El Diario.

A través de la página web oficial, la empresa TPS informa que el blindaje nivel V antisecuestro impide la penetración de proyectiles de velocidad promedio de 822 m/s, de calibres que van desde el 9.62 x 51 mm hasta el 5.56 x 45 mm.

Es ideal para la protección de ataques perpetrados por el crimen organizado ya que cuenta con acero balístico que resguarda zonas vitales de la unidad vehicular y los cristales blindados.

Macías refirió que camionetas como la tipo Suburban que le asignaron a García Ruiz tiene un costo de 1.5 millones de pesos en agencia. TPS fabrica sus propios vehículos o realiza el blindaje de las unidades acorde con las necesidades de sus clientes.

“La unidad trae un nivel 5 plus que es fabricado por la empresa TPS, muy prestigiada por los blindajes que realiza y que han permitido la sobrevivencia de sus objetivos como el secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García

Harfuch, quien sufrió un atentado el viernes 26 de junio. La camioneta pesaba 3.5 toneladas”, precisó.

En el 2010, la entonces procuradora de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, sufrió un atentado y durante 4 minutos la unidad recibió más de 2 mil disparos con R-15, AK-47, Barret 50 antiblindaje, además de varias granadas, explicó.

Dijo que el nivel del blindaje mantiene el peso del vehículo en un nivel ligero.

“El comisionado trae escoltas en dos unidades más y que le brindan protección ejecutiva con la misión de sacar a su objetivo y llevarlo a un lugar seguro. El secretario, de llegar a sufrir un atentado, no va a quedarse a combatir, su vehículo es ligero y más táctico, con un blindaje para retener cualquier tipo de calibre que le dé la posibilidad de retirarse”, agregó.

Explicó que la empresa TPS tiene la opción de vehículos en venta o el arrendamiento de los mismos, aunque ambas opciones son costosas y más considerando que van con cargo al erario.

Dijo que existen funcionarios que tienen un papel preponderante en el combate a la delincuencia organizada como el delegado de la FGR o los titulares de la Quinta Región Militar, y sus vehículos son relativamente más económicos.

“El delegado trae una camioneta blindada similar, en el caso del personal militar sus vehículos oficiales carecen totalmente de blindaje”, expuso el especialista en protección ejecutiva en esta ciudad.

Explicó que todos los blindajes y aditamentos que las empresas colocan a las unidades son cotizados en dólares por ser material importado, lo que eleva los costos de los vehículos blindados.

“En el caso del comisionado, él manda a los policías uniformados estatales, pero esa corporación no combate los delitos graves porque su función es preventiva. Por las tareas a desempeñar no se justifica una inversión de esa magnitud”, insistió.

Anteriormente, el Estado había adquirido camionetas blindadas tipo Suburban modelo 2019 valuadas en 11 millones de pesos y fueron entregadas a dicha institución por parte de la empresa moral “Blindajes del Centro S.A. de C.V, pago con el que se incumplió, lo que derivó en una denuncia penal en contra de Eduardo Fernández Herrera.

De estos vehículos, uno le fue asignado al secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, que todavía ayer se pudo observar afuera de Palacio de Gobierno.

Uno más fue utilizado por Alejandra Chavira, titular de Relaciones Públicas y el otro se le asignó a Ulises Pacheco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. De los últimos dos, no se tiene constancia si aún se encuentran en uso.