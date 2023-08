Dan 70 años de prisión para asesino de Salma

Un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 70 años de cárcel a Kevin Gualberto P.H., como responsable del feminicidio de Salma Yahaira Montes Soto, ocurrido en el año 2019 en ciudad Delicias.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, el responsable quien se desempeñaba como chef, privó de la libertad a la víctima, la asesinó, la desolló y finalmente la mutiló.

PUBLICIDAD

Salma Yahaira, estudiante de Derecho de 22 años, salió de su casa la mañana del 31 de mayo de 2019 para ir a su escuela, el Centro de Estudios Universitarios del Norte, pero luego fue llevada por sus amigos al Museo de Paleontología de Delicias, ubicado en la avenida Río Chuvíscar Norte #2, de la colonia Centro, ya que iba a verse con Kevin Gualberto.

Debido a que la joven nunca regresó a su vivienda, su familia la reportó como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue hasta el 7 de junio de ese año cuando las autoridades investigadoras localizaron sus restos a la orilla del canal drenaje, atrás del Rastro de Delicias.

Sin embargo, el reconocimiento no fue inmediato ya que Salma fue tratada con saña extrema. Los restos que encontrados en el canal correspondían solamente a la superior de un cuerpo desollado que carecía de costillas y manos, también se encontró músculo perteneciente a una pierna y fragmentos óseos de fémur.

Tras realizar los estudios periciales, los investigadores forenses determinaron que habría sido “descarnado” con un cuchillo, aunque en una pierna se encontraron restos de piel y músculo. Asimismo, establecieron que Salma fue asesinada el mismo día que se fue con Kevin; la causa de muerte fue laceración de grandes vasos de cuello, por herida cortante producida por arma blanca.

El 10 de junio, Kevin Gualberto, fue detenido por agentes investigadores de la FEM y presentado ante un juez por el delito de desaparición forzada cometida por particulares. No obstantes, el 18 de junio, el juez Alejandro Carrasco Borunda, dictó auto de no vinculación a proceso y dejó en libertad al imputado, argumentando que Salma se fue con él por su cuenta, por lo que no se configuraba dicho delito.

Tras apelar la resolución, la FEM logró que el imputado fuera procesado por la desaparición de Salma y también le formuló cargos como presunto autor de su feminicidio. Tras varios amparos, el Ministerio Público finalmente logró llevarlo a juicio por ambos delitos.

En el juicio y después de valorar las diversas pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal consideró, primero, que quedaba plenamente acreditado el delito de desaparición cometida por particulares, ya que hubo diversos testimonios que asentaron que Kevin fue la última persona en ver a Salma ese 31 de mayo. Abundaron que el delito era evidente pues el acusado se llevó a la víctima, la privó de la vida y la mantuvo oculta.

En cuanto al feminicidio, los jueces señalaron que hubo razones de género, pues el acusado

La mujer, de 22 años, fue desollada y mutilada por su expareja, Kevin Gualberto P.H., en mayo de 2019

mantuvo una relación de pareja, misma que también fue confirmada por testigos presentados por la Fiscalía y la defensa.

De igual manera, existieron testimoniales en las que se hizo hincapié que Kevin ejerció violencia física y psicológica en contra de Salma, pues diversas personas declararon haber visto personalmente los moretones que la joven tenía en el cuerpo, producto de las agresiones del acusado.

Respecto a las pruebas materiales que fueron admitidas y consideradas por el tribunal, estaban diversos cuchillos, hachas y marros encontrados durante un cateo en el domicilio de Kevin, donde además se encontró una pantaleta perteneciente a Salma y un tampón, así como algunos restos biológicos, específicamente grasa humana.

El responsable tendrá que pagar la cantidad de 711 mil 500 pesos por reparación de daño material.

Así mismo se le condenó a que este individuo tendrá que tomar terapia psicológica y no tendrá derecho a beneficios.