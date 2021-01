Da Pensiones vales para farmacias... pero no tiene convenio

Sergio Alvídrez/ El Diario

Chihuahua.- Cientos de derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado (PCE) realizan desde temprana hora largas filas en el área de "Farmacia" y en el edificio Administrativo, donde se autorizan los servicios subrogados; lo cual genera molestias por las deficiencias en la atención.

Las filas llegan a más de 200 metros de distancia.

La esposa del señor Hermenegildo Loera mostró su molestia porque dice que desde temprana hora le dieron un vale para ir a la Botica Central para obtener los medicamentos de "Meloxicam" y "Vitam-B1", pero no hay convenio.

"Tenemos desde temprano, pero no hay respuesta. Fuimos a la farmacia y nos dijeron que no hay convenio. No es posible", expresaron molestos.