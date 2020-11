Da Gobierno estatal a mujer necesitada tarjeta de apoyo... sin fondos

El Diario

Para Magdalena Aparicio Navarro, quien vive en la colonia Ampliación Lealtad 1, la crisis económica ha significado un sufrimiento, ya que ha tenido que colocar un pañuelo rojo para pedir ayuda debido a que no cuenta con ingresos ni para la comida de ella y de la familia que debe mantener.

La señora vive con sus tres nietos de dos, ocho y 10 años, ya que su hija falleció el año pasado, además de que el esposo se encuentra desempleado desde hace algunos días tras ser desocupado de un rancho nogalero, y su situación es muy complicada.

Otro inconveniente fue que recibió una tarjeta de apoyo por parte de Gobierno del Estado con supuestamente 500 pesos de ayuda, pero al intentar comprar víveres se enteró que el plástico no trae dinero, algo que le decepcionó y preocupó mucho.

Sin poder trabajar por las restricciones del decreto como medidas para evitar contagios por coronavirus, lo más esencial, como comida, limpieza, medicina, higiene, se ha vuelto un lujo para esta familia, que ya no ve cómo salir adelante sino cómo sobrevivir ante el infortunio, y más ahora, con las limitaciones de la autoridad.

“Pues necesitamos de todo, no hay ni sudaderas para los niños ahora que viene el frío. El más pequeño necesita pañales y no tenemos. De comida, siempre falta, y trabajo, aunque dicen que ahorita no se puede trabajar en nada. Sólo esto nos dieron (señala la tarjeta) pero estaba vacía”, comentó la jefa de familia.

Ellos viven en calle Ponce de León No. 5903 de la colonia ya mencionada.

Magdalena proporcionó su número de celular por si alguien desea ayudar de alguna manera y conocer su situación. Es el 614 465-86-11, con Magdalena Aparicio.