Cumple Marybell 10 meses desaparecida

Chihuahua.- Ayer 14 de febrero fue el cumpleaños número 38 de Marybell Valenzuela Herrera y de su hija Paris Valenzuela quien cumplió 17; un cumpleaños muy diferente a todos los demás pues este es el primer año en el que los hijos de Marybell y sus hermanas no festejan con ella. Además, hoy 15 de febrero, se cumplen también 10 meses de la desaparición de esta joven madre.

“Querida sobrina y querida hermana sé que este no es el mejor cumpleaños pero quiero que sepan que las amo; que Dios me las cuide siempre y a ti hermanita ojalá que regreses pronto a nuestro lado”, expresó Denisse Valenzuela, hermana de Marybell.

Marybell Valenzuela Herrera, desapareció en Ojinaga el 15 de abril del 2022; nueve días después las autoridades norteamericanas lograron la detención del presunto responsable identificado como Elier C.S., de origen cubano.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la causa penal de este caso es la 10/2022 y la investigación se realiza en Ojinaga. Según la autoridad, durante las primeras audiencias a Elier C.S., se le fijó un plazo de 12 meses para el cierre de las averiguaciones correspondientes mientras que el presunto responsable continúa en prisión y el próximo 17 de marzo se llevará la audiencia intermedia.

En aquél entonces, familiares de la víctima reportaron que este hombre salió de Ojinaga, viajó a Chihuahua y se le captó en una peluquería cortándose las rastas.

“Mi tía salió con él la noche del viernes 15 de abril, pensábamos que todo estaba bien pues había salido con su pareja, sin embargo, al otro día ya no supimos nada de su paradero, ya no contestaba su celular e incluso, su carro estaba afuera de su propia casa, pero ella no estaba”, dijo René Valenzuela Castillo, sobrino de Marybell.

Tras no saber nada de ella, familiares y amigos comenzaron a buscarla a través de las redes sociales, luego interpusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, ya que personas de Ojinaga, denunciaron que el cubano se había ido a Chihuahua; posteriormente, las autoridades mexicanas, llegaron a un acuerdo con los mandos de Estados Unidos y días después éste fue aprehendido. A diez meses de la desaparición de Marybell Valenzuela, Denisse Valenzuela, hermana de la víctima, la recordó y dijo que cada día que pasa es sumamente difícil.

“Como me duele tu ausencia hermanita, cuanto te extraño; es tan profundo y tan grande mi dolor que me hace daño. Cuando veo tus fotos y pienso en ti yo me impaciento se me hace ya que ha pasado un siglo sin verte; sigo esperando nuestro rencuentro. Siempre serás mi fiel amiga. Me duele tu ausencia y te extraño mucho mi hermanita de mi alma”.

Paris, la hija de Marybell y quien también cumplió años ayer, también escribió un mensaje a través de las redes sociales en donde recordó a su madre.

“Feliz cumpleaños y san valentín ma, te extraño muchísimo y quiero decirte que me haces mucha falta y que te mandó besos y abrazos; la verdad no tengo palabras para decir cómo me siento hoy tengo en corazón en la panza”, escribió Paris a través de sus redes sociales.

Marybell tiene tres hijas de 17, de 12 y de 6 y un hijo de 14. De acuerdo con la pesquisa emitida por la Fiscalía General del Estado, Marybell Valenzuela ella tenía 37 años al momento de su desaparición.