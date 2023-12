Cumple Duarte 5 días en el hospital

El exgobernador del Estado, César Duarte cumplió cinco días internado en un hospital privado de esta capital debido a los problemas de salud que enfrenta, principalmente por arritmias que no han podido ser controladas por el personal del Cereso de Aquiles Serdán.

Según comentó su abogado, Héctor Villasana, aún está por definirse cuando será la operación que requiere el exmandatario, ya que actualmente parte de su tratamiento incluye la toma de anticoagulantes, lo que impide que pueda ser practicada una intervención.

Agregó que a diario están al tanto de la evolución de su representado, ya que de manera constante le son realizados estudios médicos.

El domingo, familiares del ex gobernador César Duarte, dieron a conocer que está bajo un cuadro delicado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencias desde el Cereso a un hospital particular. El ex mandatario está con atención permanente de un cardiólogo, por las complicaciones de salud que ha mostrado.

Al respecto el abogado expuso que estarán al pendiente del desarrollo de la salud del exmandatario, pero serán los médicos quienes indicarán que tratamiento y estudios deberán realizársele para garantizar su integridad personal. ochavez@diarioch.com.mx