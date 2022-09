Culpa IP al SAT e IMSS de informalidad laboral

Chihuahua.– Aun y cuando casi una tercera parte de los trabajadores no disponen de seguridad social, el estado de Chihuahua es el de mayor formalidad laboral en México, y las cosas no mejorarán más mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ofrezca un servicio de salud de primera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo se enfoque en los negocios formales sin mirar a quien labora en la informalidad.

Lo anterior lo señaló ayer Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), quien detalló que también hace falta una mayor campaña de concientización a trabajadores y emprendedores sobre los beneficios de estar en la formalidad.

Mendoza Vidal señaló que una persona que está ocupada puede estar en formalidad e informalidad y se sabe que en el estado de Chihuahua, alrededor del 55 por ciento labora en empresas e instancias oficiales, por lo que sí tiene prestaciones sociales.

El presidente de Desec indicó que el sector de manufactura puede incorporar un buen número de personas que trabajan en la informalidad, y de hecho, ya no encuentra fácilmente personal disponible para contratar, porque está creciendo mucho.

Planteó que por un lado, se requiere invitar a toda esa gente que trabaja en la informalidad, que brinde la oportunidad de presentarles, lo que implica la formalidad, el beneficio de las prestaciones como el Infonavit, IMSS, el estar inscrito en una Afore, entre otros.

Seguro Social deficiente

Agregó que hay asuntos serios que son más de la Federación para bajar el indicador de la informalidad, ya que si se tuviera un Seguro Social eficiente, con medicinas y buenos servicios, obviamente la formalidad sería mucho más atractiva, ya que se tendría un servicio médico bueno sin costo adicional más que las cuotas que se pagan en la nómina.

“Pero realmente el IMSS es una carga, porque no sirve para las enfermedades cotidianas, sirve para cuando se tiene que hacer un gasto médico mayor, y no hay otra, bueno, me opero en el Seguro, porque no me alcanza para una operación en un hospital privado”, planteó.

Agregó que cuando un derechohabiente padece un catarro o se lastimó el tobillo, u otras cosas, mucha gente prefiere ir con un doctor particular o a la farmacia Similares más cercana, porque no les alcanza para más, y en el Seguro Social no los van a atender.

Proponen un trato fiscal simple

El presidente de Desec indicó que a los informales no les cuesta más trabajar así, ya que el Servicio de Administración Tributaria se ha dedicado más a perseguir a los formales de una manera muy dura, pero a los informales ni los voltea a ver.

Subrayó que es en la informalidad donde el SAT debería estar ahí incidiendo, porque no pagan ni un peso de impuestos de nada. “Entonces, mientras no cambien esas circunstancias, será muy difícil unir más gente de la informalidad a la formalidad”.

Sergio Mendoza indicó que en realidad, ser formal es complicado y costoso en México y un microempresario ve difícil pagar cada diciembre cierta cantidad y si no lo hace que le caiga una auditoría, por lo que dice “mejor no me meto en esos problemas”.

Finalmente, apuntó que debe ser más simple el trato fiscal a microempresarios, ya que aunque se supone que se hizo un régimen simplificado, a la gente no le gustó, realmente no ha habido una incorporación importante de informales a la formalidad en México, y las cifras siguen más o menos igual.