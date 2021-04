Cuestionan legalidad de los ‘supercierres’

Staff / El Diario de Juárez

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez cuestionó la legalidad del ‘supercierre’ que el Estado anunció la tarde del viernes y que entró en vigor a las 23:59 horas de ese mismo día.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del CCE, dijo que la medida que obligó a comercios formales a no operar el fin de semana los tomó de sorpresa ante el anuncio repentino, por lo que desde un punto de vista legal analizan este tipo de acciones tomadas por parte de Gobierno estatal.

“No sabemos qué tan posible es el hecho de que anuncies un decreto el viernes que entra en vigor horas después. No vemos como bien el hecho de que se tomen esas decisiones tan repentinas y que no se hayan tomado estrategias de otro tipo”, comentó.

Ante el incremento en el número de contagios durante las últimas semanas, el secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera, anunció el pasado viernes que las actividades no esenciales quedarían restringidas de las 23:59 horas del viernes 23 de abril hasta las 06:00 horas del lunes 26.

Cerrar economía no es la solución, aseguran

Sin embargo, el presidente del CCE insistió ayer en que cerrar la economía de esta manera no es la solución a los contagios y se deben tomar otras acciones que no dañen al comercio. “No hay tiempo de reaccionar… creemos que este tipo de acciones deben de ir en otro sentido, hay una ley del cubrebocas que no han ejercido ni tampoco han evitado las fiestas en casa”, resaltó.

Con el propósito de mantener el confinamiento en los hogares y reducir la transmisión viral, los establecimientos que operan dentro de centros comerciales, así como tiendas departamentales y supermercados, permanecerán cerrados también de las 23:59 horas del viernes 30 de abril a las 06:00 horas del lunes 3 de mayo.

Salayandía Lara manifestó que los negocios apenas empezaban a salir de la crisis en la que estuvieron todo el año pasado por este motivo, por lo que este tipo de medidas amenaza la operatividad de los mismos.

“Deja mucho qué desear este tipo de medidas, hay muchos empresarios que sus ventas fuertes son el fin de semana y de repente les dicen que cierren, tienen que acatar las órdenes y es una pérdida”, manifestó.

Dijo que aunque el objetivo del “supercierre” era reducir la movilidad, el viernes cientos de personas abarrotaron supermercados para abastecerse de lo necesario, lo que provocó largas filas en los establecimientos.

“Llegan con la espada desenvainada cuando deberían exhortar a cerrar; llegar a cerrar de esa manera dificulta más la recuperación”, comentó.

Criticó la manera en que las autoridades establecieron sanciones a los negocios que operaron el fin se semana, sin antes socializar las medidas de restricción.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, manifestó que ese organismo investiga la extensión de otro fin de semana, ya que el documento publicado el domingo 25 de abril en el Periódico Oficial del Estado menciona su aplicación del pasado viernes a domingo.

“Solamente habla de un fin de semana, hay algunas contradicciones y errores de redacción por la premura, pero es lo que andamos checando”, dijo. (Iris González / El Diario)

