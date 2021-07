Cuestionan diputados a Fuentes Vélez

Chihuahua, Chih.- El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, compareció este mediodía ante diputados locales, en la que presentó la condición económica del Gobierno del Estado, sin embargo los legisladores expusieron que sus explicaciones no cubrían los cuestionamientos. Uno de los puntos cuestionados fueron los motivos por los cuales no se han pagado las aportaciones a Pensiones Civiles, lo que según Fuentes Vélez es solamente una deuda de 292 millones de pesos, mientras que para la Uach dijo que se le deben 199 millones y 156 al STJ. Su respuesta fue que no existe suficiencia.

Añadió que la deuda con proveedores es de mil millones de pesos y 500 son con contratistas. Fuentes Vélez expresó que se le dejará a la próxima administración un techo financiero para contratar deuda por cinco mil 200 millones de pesos, pero le fue cuestionado que esa cantidad apenas cubriría las necesidades financieras si se toma en cuenta el déficit presupuestal del 2021 y las deudas que van a dejar a la próxima administración.

Otro de los planteamientos fue porque se está pagando más intereses por el servicio de la deuda ya que se pagaban dos mil 100 millones de pesos por año y subió a dos mil 600 millones, lo que justificó con el aumento de las tazas de interés.