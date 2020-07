Cuelga Corral publicidad en Palacio de Gobierno

Juan Alanís / El Diario de Chihuahua

Chihuahua–Grandes lonas de publicidad de la administración estatal han sido colgadas en Palacio de Gobierno, lo que durante varios días ha opacado la imagen de un inmueble histórico y patrimonio de los chihuahuenses.

Desde hace algunas semanas edificios públicos del Centro Histórico también se vieron con mensajes que destacan la labor de los llamados “Héroes de la Salud”, así como la denominada operación “Justicia para Chihuahua”. También aparece la leyenda “Mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega”, en relación con la detención del exgobernador, César Duarte Jáquez, aunque no se especifique.

Las lonas en la sede del Poder Ejecutivo han dañado la estructura del inmueble, pero una de ellas se ha visto afectada por el viento y se aprecian diversas partes trozadas.

Están colgadas en los cuatro lados del edificio que conforman la calle Aldama, Vicente Guerrero, Venustiano Carranza y Libertad.

De acuerdo con el Centro Chihuahua del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esta acción se puede realizar, siempre y cuando no afecte la estructura del inmueble, sea temporal y anuncie algún programa gubernamental, evento cultural, entre otros. No están consideradas imágenes comerciales, aunque sí es evidente la autopromoción de la administración estatal.

Joya de 1892

El edificio es una joya histórica, ya que fue el 1 de junio de 1892 cuando se inauguró, destinado a ser la sede de los tres Poderes del Estado de Chihuahua, bajo la administración del entonces gobernador de Chihuahua, Lauro Carrillo.

No obstante, en junio de 1941 un incendio casi acaba con la edificación, por lo que los Poderes debieron mudarse a otros sitios mientras se efectuaban los trabajos de reconstrucción, mismos que incluyeron la construcción de un nivel superior adicional. Los poderes se asentaron en el sitio a partir de septiembre de 1948, al ser reinaugurado por el entonces presidente de la república, Miguel Alemán Valdés.

De esta manera los pisos superiores no cuentan con más de 100 años y no está prohibido hacer alguna modificación, siempre y cuando no atente contra la imagen general del inmueble del primer piso, así como no dañarlo con pintura, añadir algún aditamento que afecta la cantera, entre otros aspectos.