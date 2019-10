Cruzan niños rarámuri arroyo para llegar a escuela

Guadalupe y Calvo— La solicitud de apoyo de una maestra de una escuela primaria en Guadalupe y Calvo se ha viralizado desde el pasado martes, las condiciones infrahumanas en las que laboran van desde cruzar casi nadando un arroyo para llegar a la escuela, hasta dormir los niños en el único salón que existe cuando el río crece, aquí el escrito completo de la educadora quien aparece en las redes sociales como UC Daniela:

"Hola ... soy una maestra que trabaja en una comunidad indígena rarámuri del estado de Chihuahua y me gustaría que estas fotos llegaran al señor gobernador Javier Corral Jurado o quizá al mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ..... o cualquier autoridad o persona que estuviera dispuesto ayudar a estas personitas mis alumnos que son de escasos recursos ... pues verán les externo la situación de mi escuela y de mi comunidad ... es una comunidad aledaña de difícil acceso a la cual para llegar a la escuela se tiene que cruzar un río porque no contamos con un puente ... y como ven ante la naturaleza no se puede hacer nada, en ocasiones el río sale extremadamente grande y al momento de cruzarlo se pone en riesgo la vida de los maestros que ahí trabajamos y la familia que nos acompaña.

Solo cuento con un salón el cual me sirve como comedor, como salón de clase y como dormitorio, debido a que los niños que estudian en esta institución son de comunidades alejadas a más de 5 o 6 horas que recorren caminando. Llegan y se establecen ahí y permanecen durante los periodos escolares, sin sus padres y los encargados de ellos somos una coordinadora de cocina y yo que somos las que estamos ahí en la escuela. En cuanto a la comida solo recibimos el apoyo de tiempo completo el cual no es suficiente ya que los niños solo se alimentan una vez al día no contamos con luz eléctrica ni una placa solar... necesitamos de equipamiento de cocina ya que no es suficiente para atender a los alumnos. Los niños andan descalzos... se que no es la única comunidad con carencias que así como donde yo trabajo hay muchos lugares que ocupan atención... por eso les pido que compartan mi publicación para que las autoridades pongan atención a las comunidades marginadas y no solo a las zonas urbanas .... también somos personas que ocupamos ayuda niños que ocupan atención que estudian que necesitan vivir en un ambiente favorable para que reciban una educación de calidad ... la comunidad se llama el Río Tuaripa Mpio de Guadalupe y Calvo".