Cruz y Maru son víctimas de represalia política: AMLO

Chihuahua- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta mañana en su conferencia de medios al senador Cruz Pérez Cuéllar y a la alcaldesa Maru Campos Galván, luego de que una reportera le mencionara el tema, donde a su ver, Javier Corral utiliza las instituciones de justicia para venganzas políticas de cara a las elecciones del 2021.

La reportera de México News y Sin Censura expuso el caso de Pérez Cuellar y lo equiparó con la persecución de Campos Galván, y el mandatario dijo tener en claro que el bloque de gobernadores de oposición se formó con fines político electorales y llamó a Corral a jugar limpio, dejar las decisiones electorales a la ciudadanía.

“yo estoy en contra de los desafueros, pues ni modo que esté a favor, pues… ¡Imagínese! Lo que me hicieron, no querían que yo apareciera en la boleta y me dasaforaron, porque sí consumaron mi desafuero, se pusieron de acuerdo, los mismos… entonces, cada vez que hay una denuncia de ese tipo, yo procuro apoyar a la persona que es víctima de una represalia política”.

El presidente reiteró que no se debe temer a las decisiones del pueblo, para que decida quien debe ser el gobernador de Chihuahua y otros estados en donde se organicen elecciones el año entrante.

La reportera hizo énfasis en las muestras de apoyo que recibió el senador desde que trascendió la noticia del desafuero que solicita Corral para procesarlo por, supuestamente estar involucrado en la llamada nómina secreta de César Duarte, además que sólo se le incrimina por un testigo protegido sin mayores elementos y el presidente, por su parte, dijo que también a menudo le hacen referencia a las denuncia contra Gustavo Madero por desvío de recursos públicos.