Critica falta de apoyos para enfrentar pandemia

“Yo sí puedo mirarte a los ojos y sin titubear puedo decirte que no soy una corrupta porque no soy un títere de ya sabes quién y no estoy atada a un corral”, expresó ayer Brenda Ríos, aspirante a la gubernatura del Partido Verde Ecologista, en el debate que se realizó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Agregó que los demás candidatos se gastaron 500 millones de pesos en “pura basura electoral”, cantidad que hubiera alcanzado para oxígeno y medicamento que tanta falta hace a los chihuahuenses y créditos a pequeñas y medianas empresas que cerraron por la pandemia.

Ríos indicó que durante la pandemia nadie recibió un solo crédito del que mucho se habló en Gobierno del Estado. “Se los voy a decir como lo decimos los empresarios: nos dejaron que nos la rifáramos solos”, expresó.

Durante su intervención se dirigió directamente a Juan Carlos Loera, candidato de Morena. “Juan Carlos, desde los ojos de tus jefes somos ricos y no merecemos ayuda y por eso nos quitaste los apoyos. Soy agricultora y no soy rica. El agua no es de Texas, el agua es de los chihuahuenses”, manifestó.

La candidata precisó que no estaba atacando a Maru Campos, ya que como mujer tiene todo su respeto, pero como funcionaria pública y política la señalaba por sus actos de corrupción. “Vives y hablas desde los privilegios haciéndote pasar por una mujer víctima de la violencia cuando lo que estás haciendo es enfrentar las consecuencias de tus actos”, expresó.

Además mencionó que hay un vacío de poder que se puede sentir en todo el estado, lo anterior al opinar sobre la abstención del Gobierno del Estado de declarar la alerta de género. “En Chihuahua no hay justicia, se los dice una mujer que vive en la comunidad LeBaron, donde tampoco se ha dado justicia”, acusó. (Salvador Castro)