Crisis por consumo de cristal

Chihuahua.- El sábado 23 de marzo fue detenido Luis Felipe C.R., en la colonia Villas del Rey; al hacerle una revisión le encontraron entre sus ropas droga conocida como “cristal”, convirtiéndose así en uno de las 20 personas aseguradas por este motivo tan sólo durante marzo.

Luis Felipe forma parte del binomio de compra venta de cristal, droga cuyo consumo ha ido en aumento desde el 2014, según las estadísticas proporcionadas por la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones.

Viridiana Saldivar, encargada de estadísticas de la dependencia, informó que en el 2013 el “cristal” no tenía tanto auge como hoy en día, asumiendo que posiblemente sea porque es la de moda y actualmente es fácil de conseguir.

Asimismo dijo que las Unidades Especiales Médicas en sus Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-capa) registran en lo que va del 2019, 161 casos de personas que tienen problemas de adicción al “cristal”.

Mientras que los centros de rehabilitación de la ciudad de Chihuahua tuvieron un ingreso de dos mil 953 pacientes en el 2018, siendo en su mayoría consumidores de “cristal”, tanto en hombres como en mujeres, droga que deteriora rápidamente el físico de las personas en el rostro, caída de dientes, caída del cabello, entre otras características, recalcó la funcionaria.

Según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en lo que va de marzo del 2019, 20 personas han sido detenidas y puestas a disposición ante la autoridad correspondiente, por delitos contra la salud.

Los casos más recientes fueron el pasado fin de semana cuando un hombre llamado Javier Abraham V. C. de 24 años, fue aprehendido, durante la tarde del sábado, en las calles Arco del César cruce con Misiones del Portal, de la colonia Los Arcos en posesión de 24 bolsas de plástico transparente que contenían una hierba seca con las características de la marihuana, durante la revisión preventiva se le localizó también un arma de utilería.

Asimismo en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo elementos de la Policía Municipal detuvieron a Luis Daniel P. G. de 23 años a quien luego e de una revisión preventiva se le encontró una bolsa con una sustancia que corresponde a las características de la marihuana.

El 18 de de marzo en las calles Valles de Mexicali y 52, en la colonia Valles del Sur, José Alfonso H. R., de 19 años, Benjamín S. O., de 28 y Kenia Guadalupe Ch. V., de 30 estaban a bordo de un automóvil Chrysler Intrepid, modelo 1999, matrícula EKU 5138, que circulaba con las luces apagadas, por lo que le marcaron un alto a sus tripulantes, les localizaron 2 bolsas con una cantidad considerable de “cristal”.

El 11 de marzo en la colonia Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad a la altura de la calle Río Tambo, Carlos Andrés G., fue detenido por encontrarle entre sus ropas 18 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína y otros 14 con cristal.

El 9 de marzo por las calles Burócrata Federal y 78, en la colonia Burócrata, Jorge Armando V. R., de 33 años, fue revisado y le localizaron 5 envoltorios con una sustancia similar al cristal además de un foco con residuos de la misma.

En el R. Almada José Ramón R. B., de 28 años, mismo que trató de huir al ver a los agentes por lo que lo alcanzaron para realizarle una inspección y le localizaron entre sus prendas una bolsa con más de 160 gramos de lo que parecía ser marihuana.

El 5 de marzo Martín Antonio B. B., de 30 años de edad, fue sorprendido cuando circulaba por las avenidas Aldama y Novena, llevaba entre sus ropas ocho envoltorios con una sustancia similar al cristal.

De igual manera en las calles 34 y Barrancas del Cobre, en la colonia UP, arrestaron a Daniel Antonio L. G., de 19 años, quien al ver a los uniformados arrojó una caja de leche con una cantidad considerable de hierba similar a la mariguana.

En la colonia Centro, en las calles Décima y Julián Carrillo le localizaron a Iván Neftalí G. C., de 24 años de edad, varios gramos de cristal.

En las calles Camilo Torres y Tarahumara en la colonia Revolución, detuvieron a Azumi S. M., de 26 años de edad, a Luis Daniel V. P., de 37 años, Álvaro Isaac T. G. de 34 y Daniel R. M., de la misma edad, quienes traían en el interior del automóvil un arma de fuego marca Taurus, con 5 cartuchos útiles, calibre .40MM., poco más de 200 gramos de una sustancia similar al cristal, 5 radios portátiles, 2 celulares, 2 armas blancas tipo daga y Dinero en efectivo en pesos y dólares.

El 4 de marzo Gabriela Ivonne A. B., de 31 años, fue detenida en las calles De la Mancha y Vialidad Los Nogales, en la colonia quintas quijote, quien se encontraba acompañada de Juan Humberto M. N., de 34 años, les encontraron una pipa de cristal con una sustancia similar al cristal, un envoltorio con la misma, un cartucho percutido calibre .223 y 28 postas.

El viernes primero de marzo por la calle Fundidores, de la colonia 2 de Junio, Francisco Javier O. C., de 30 años de edad, arrojó desde el interior de su automóvil una bolsa con un contenido similar al cristal, por lo cuál fue detenido.

En otro hecho, Luis Fernando M. T., de 27 años de edad, fue sorprendido en las calles Juan Escutia y Venceremos cuando sin motivo aparente empezó a correr por las vías del tren al ver la patrulla y tras darle alcance terminó por entregar 6 porciones de una sustancia con características similares al cristal.