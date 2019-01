Crímenes de odio azotan al Estado

Chihuahua.- La comunidad lésbico gay, transexual y transgénero de Chihuahua lanzó una exigencia a la autoridad para que se investigue y se haga justicia en los casos de asesinatos por homofobia cometidos en la entidad y que, según Mercedes Fernández, representante de dicha comunidad, durante el 2018 sumaron siete homicidios de ese tipo tan sólo en el municipio de Chihuahua, cifra a la que se sumaría también el caso de José Delgado Segovia –conocido como “La Churrys”- localizado muerto el pasado miércoles y cuya causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico por impacto de arma de fuego.

“Exigimos justicia. Requerimos la intervención del gobierno de tal forma que se haga una investigación pronta y expedita en busca de justicia para el esclarecimiento de todos estos asesinatos. Que se determine bien la causa de muerte porque para ellos es más fácil decir que es un crimen de odio que ponerse a investigar las causas. Chihuahua sigue en primer lugar en asesinatos por homofobia, la violencia contra la población LGBTT continúa y parece que no hay intención de ponerle un alto”, señaló.

Fernández abundó en que también la Comisión Estatal de Derechos Humanos –CEDH- debe y puede revisar los casos aun cuando no haya denuncia de la familia de la víctima.

“Un llamado específico a la CEDH porque son varios casos en el 2018 que se dieron en las mismas circunstancias y la Comisión está facultada para atraer eso casos y hacer las recomendaciones pertinentes a la Fiscalía y no lo ha hecho. La comisión no necesita una denuncia puede hacerlo por oficio y no lo hace, le corresponde accionar para proteger a la familia que termina en una situación de doble vulnerabilidad. Nos hemos visto obligados a tomar medidas emergentes”.

Fernández destacó que a pesar de los continuos eventos homicidas con características de homofobia, las autoridades no han actuado y prueba de ello es que “en todo 2018 no ha habido ningún caso resuelto, no se necesita ser un experto para determinar que es un crimen de odio porque las condiciones en las que se dan los asesinatos son muy evidentes, hay modus operandi y mucha violencia entre otras cosas”, apuntó.

Fernández hizo un llamado al gobernador Javier Corral para que intervenga en el tema y que se atienda la situación.

“Hacemos un llamado al gobernador porque se requiere su intervención inmediata, así como se requiere para otras situaciones pues mínimo que haya la intencionalidad del mandatario y de la autoridad correspondiente para atender esto”, finalizó.