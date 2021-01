Creo en la justicia, no en la Fiscalía: Campos

Chihuahua—“Confío en la justicia de Chihuahua, pero no en la Fiscalía”, dijo ayer María Eugenia Campos, al abandonar la sala con permiso de la autoridad, durante la primera audiencia técnica en el Tribunal Superior de Justicia.

La candidata panista por la gubernatura acudió acompañada de sus abogados, e insistió en que desconoce los motivos por los cuales se le citó, ya que se les entregó documentación incompleta y confusa sobre su caso.

“Los documentos que nos entregan están completamente desordenados, no tienen ni ton ni son y pareciera que nos están invitando a la audiencia para tener una fotografía y justamente para decir que ya fuimos citados a una audiencia”.

Acompañada de la exdiputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Ávila Serna, indicó que su abogado defensor, Francisco Molina Ruiz, continuaría en la audiencia inicial con el fin de clarificar la sustancia de las acusaciones, y tener la documentación necesaria para llevar un proceso adecuado.

Confirmó que la acusación por parte de la Fiscalía se concentra en el delito de cohecho; sin embargo, insistió que no tiene elementos suficientes para tener un criterio sobre el hecho, y dijo tampoco tener conocimiento de la suspensión de los amparos en el Juzgado Octavo de Distrito Federal.

Por su parte, Ávila Serna se limitó a decir que en el estado de Chihua-hua la aplicación de la justicia es un instrumento de venganza y no de la aplicación de las leyes.

La exdiputada local por el Verde destacó que acudió ante el llamado de la justicia confiando en que realizará un proceso justo, mientras su esposo, el diputado local Alejandro Gloria, comentó que se encontraba presente en calidad de acompañante.

Sobre César Jáuregui, quien no se presentó a la audiencia ni fue llamado, dijeron no tener conocimiento sobre la acusación en su contra que se especuló durante días pasados, e instaron a contactar a sus abogados para obtener información del mismo.

MP violó el derecho de defensa

La candidata panista se retiró de la sala alrededor de las 10:10 horas y la audiencia técnica continuó en la sala 3 del Tribunal Superior de Justicia, donde el abogado defensor, Francisco Molina Ruiz, reclamó a la jueza, Delia Valentina Jiménez Olivas, que el Ministerio Público actuó de mala fe al entregar información desordenada de la causa penal 2821/2020, violando así su derecho legítimo a una defensa digna.

Precisó que le entregaron 14 carpetas de investigación, todas ellas sin folio, en desorden y amarradas de manera burda con ligas. Agregó no creer que la documentación se tratara de copias certificadas, y pidió cotejarlas con las carpetas originales.

“Ayer en la mañana fuimos visitados a mi despacho por una agente del Ministerio Público, nos llevó tres cajas con un contenido muy voluminoso de documentos que estaban amarrados con ligas. Yo le dije a la agente de la policía que no le podíamos recibir esos documentos porque no estaban foliados, no teníamos identidad de los documentos”, narró el abogado.

La jueza accedió a que se entregara al despacho de Francisco Molina Ruiz, copias físicas, certificadas, ordenadas y legibles de la carpeta de investigación contra Maru Campos, y que el material se entregara también a un juez federal, según la solicitud de la defensa, y se dio un plazo de una semana para la entrega de los 15 expedientes cuyo contenido se compone por más de 14 mil hojas.

Informa juzgado sobre suspensión de amparos

El Juzgado Octavo de Distrito informó ayer en sus canales oficiales de comunicación sobre la suspensión de los amparos promovidos por la defensa de Maru Campos.

Se trata de los asuntos 66/2021, 91/2021, de los cuales se dio cuenta de su improcedencia, mientras que del 102/2021, se indicó que se desecha de manera parcial en lo respectivo en cancelar la medida cautelar de prisión preventiva, como se solicitó ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos en Funciones de Juez de Control.

También se notificó en referencia del asunto 102/2021 que a más tardar el 29 de enero el Poder Judicial verifique la audiencia incidental y se notificó de manera formal que se suspende la cancelación de dicha audiencia de formulación de imputación, que pedía la defensa de Campos Galván.

El acuerdo con fecha del 25 de enero de 2021 respecto del número de expediente 102/2021, dice textual lo siguiente:

“Síntesis: Se señalan las trece horas con seis minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para que se tenga verificativo de la audiencia incidental. Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto que no se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. En la inteligencia de que tales efectos solo se encontraran vigentes, hasta en tanto la quejosa obtenga las copias que solicitó, pues en este caso quedaría superado el obstáculo para la celebración de la audiencia que refiere”, dice.

y el juez responsable podrá señalar fecha y llevar a cabo la audiencia, pues el objeto de la suspensión, como ya se precisó es el de mantener la materia del amparo y evitar que la quejosa sufra daños de imposible reparación. Es por ello que tan pronto como se le hagan entrega a la quejosa de las copias que solicitó de la carpeta de investigación deben de informarlo a este Juzgado de Distrito y remitir copia certificada de tales constancias”.

