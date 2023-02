Creel, Chihuahua: bello y mágico paraje

La Organización Mundial del Turismo dio a conocer hace poco su ranking de "Best Tourism Villages 2022" y el estado de Chihuahua figura en este listado junto a 32 destinos de todo el mundo.

Es por ello que el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo de Chihuahua, dio a conocer el nombramiento otorgado por la Organización Mundial de Turismo a Creel, en el municipio de Bocoyna, como parte del exclusivo grupo de Best Tourism Villages of the World 2022 (Mejores Pueblos para el Turismo).

Este galardón enaltece la labor de destinos con perfil rural que han hecho del turismo su principal motor económico brindando oportunidades de empleo y mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Todo lo anterior, mientras preservan y promueven sus valores e identidad como su mayor atractivo.

Esta iniciativa reconoce el nivel de compromiso con la innovación y sostenibilidad lo que indica su desarrollo turístico alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dictados por la propia OMT.

Durante el año pasado un total de 32 pueblos de 18 países recibieron tal distinción después de que un consejo independiente evaluó 136 candidaturas de 57 miembros de la OMT con base en nueve criterios: Recursos culturales y naturales, Promoción y conservación de los recursos culturales, Sostenibilidad económica, Sostenibilidad social, Sostenibilidad ambiental, Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, Gobernanza y priorización del turismo, Infraestructura y conectividad, así como Salud y seguridad.

La Gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, se manifestó e instó a seguir trabajando por promover a Chihuahua como un destino viable, sostenible y competitivo en materia turística.

Con este nombramiento, Creel tiene acceso al programa de mejora y se incorpora a la red mundial de UNWTO Best Tourism Villages creada en 2021 que proporciona varios beneficios, entre ellos formación presencial y online, intercambio de buenas prácticas y el reconocimiento de una marca internacional.

El secretario de Turismo del Estado de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos, resaltó que este reconocimiento es resultado del arduo trabajo previo coordinado entre secretarías y organismos como la Secretaría de Cultura, el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, el Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua! y Tarahumara Sustentable, entre muchos otros.

Creel se localiza a 126 kilómetros al sureste de Basaseachi. Por su ubicación al inicio de la zona de barrancas, servicios turísticos de alta calidad, la confluencia de varias carreteras serranas y por el paso del Chepe, este poblado es considerado la capital informal de la Sierra Tarahumara. El perfil de este destino, con construcciones bajas de dos aguas, su plaza de armas arbolada y parajes asombrosos como el Valle de los Hongos, el Lago Arareko, el Valle de los Monjes y el de las Ranas, maravilla tanto a mexicanos como a extranjeros.

Llamado originalmente Rochivo, recibió su actual nombre en honor a Enrique C. Creel, gobernador de Chihuahua en 1907, cuando se inauguró aquí la estación del ferrocarril, y en 2007, recibió de la Sectur la designación de Pueblo Mágico.

El Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua!, encabezado por el Ingeniero Julio Chávez, ha implementado una estrategia de promoción para impulsar a Creel como destino predilecto de los viajeros que buscan espacios abiertos con servicios turísticos de calidad y experiencias que cambian vidas al estar en contacto con tradiciones milenarias como las de los rarámuri.

Por todo lo anterior, los Pueblos Mágicos de Chihuahua tendrán presencia en el Tianguis Turístico 2023, de la CDMX.

Para saber

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Al-Ula (Arabia Saudita) mañana y el martes, coincidiendo con la primera reunión presencial de la red de "Best Tourism Villages by UNWTO". Para más inspiración consulta (https://visitachihuahua.com).