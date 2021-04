Crece molestia de ‘héroes’ por falta de apoyos

El Diario de Chihuahua / Trabajadores de la salud

Chihuahua— Hay una gran molestia entre el personal que trabaja en los hospitales públicos, debido a que no sólo se les han retirado los apoyos económicos de bonos, sino además, a la gran mayoría no les han aplicado la vacuna contra Covid-19, dijo ayer la secretaria general Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto Chihuahuense de la Salud (Sutich), Sofía Liliana Calzadillas Lechuga.

“Sí hay estrés pero también gran molestia porque los bonos que antes les daban del 30 por ciento al sueldo por enfrentar al Covid lo quitaron desde el Gobierno”, dijo la dirigente del Sutich.

Agregó que todavía faltan muchos de recibir la vacuna cuando hay “un alza en los contagios y los riesgos son mayores”.

Liliana Calzadillas criticó que cuando se les quitó el bono a los trabajadores de la salud, ya no se les volvió a regresar.

“Este Gobierno argumenta que no hay recursos económicos, que no se los mandaron desde nivel federal, pero pienso que ya por cierre político de esta administración ya no se va a entregar”.

“Sin embargo”, dijo, “ya llegó la oleada nueva y nuestros compañeros están enfrentado todo eso”.

Dijo que el bono de apoyo que antes recibían los “héroes de la salud”, por estar en la primera línea de batalla, era el 30 por ciento de su sueldo base.

Sobre el estrés del personal médico en las distintas instituciones, comentó. “La verdad es que sí hay estrés, pero también molestia, porque seguimos sin ser vacunados mucha gente”.

“Se abocaron a inocular algunos hospitales que eran los directamente Covid, sin embargo, al Gobierno se le olvidó que a todos los hospitales llegan pacientes con Covid positivo, y no todos están vacunados.

“Aquí lo desesperante es que la vacuna no tiene para cuándo llegar”, expresó.

La líder sindical llamó a las autoridades de salud a reconsiderar y dar cobertura de la vacuna a todo el personal médico sin distingos.

