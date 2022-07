Crearán albergue animal para perros callejeros

Nuevo Casas Grandes.– Con la firme intención de crear un albergue para mascotas que atienda el problema de los perros callejeros, mañana se llevará a cabo una reunión entre autoridades municipales, del sector Salud y asociaciones civiles que buscan aprovechar el Presupuesto Participativo próximo a ser convocado.

Se estima que en Nuevo Casas Grandes hay alrededor de 5 mil mascotas sueltas en las calles por irresponsabilidad de sus dueños, las cuales se han vuelto ya un problema de salud pública por el peligro que representan las garrapatas y las enfermedades mortales que transmiten, por las heces que dejan, por regar la basura de los contenedores y los ataques a personas, con un promedio de 100 mordeduras al año y el riesgo de que alguno de ellos tenga rabia.

María Elena Baca Gómez, integrante de una de estas asociaciones, señaló que aprovechando que está en puerta la convocatoria del Presupuesto Participativo, en donde la sociedad vota por los proyectos más viables a invertir en obras, se buscará crear este albergue o refugio animal para mascotas, en el cual se atienda de manera institucional el problema de los animales callejeros.

La primera etapa, dijo, será la de concientizar a los dueños de mascotas para que las cuiden dentro de sus propiedades y entiendan que, por ley, ningún animal debe estar suelto en la calle, así como las condiciones salubres y de cuidado hacia los animales que se deben observar para que tanto perros como gatos tengan un trato digno.

La segunda etapa será la de la captura de animales callejeros, para evitar sobre todo riesgos a la población, aclarando que el animal será objeto de cuidados pertinentes en el albergue y que si no lo reclama su dueño original se buscarán los mecanismos establecidos para que sean adoptados por otra persona.

En el extremo de estos casos, si el animal no es adoptado en un período de días aún no establecido, el animal deberá ser sacrificado, siempre usando métodos que no le sean dolorosos ni de manera que constituya un maltrato.

Además del apoyo de las autoridades municipales y de la Secretaría de Salud, está el apoyo altruista de la asociación Huellas a Casa, cuyos miembros han tenido una labor muy activa en la protección de los animales y ahora forman parte de las negociaciones en el Consejo Municipal de Salud.