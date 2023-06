Crean grupo de Whatsapp para defensa del agua

Delicias.- Productores agrícolas de la región coincidieron que es mucho lo que se está jugando con la intención del Gobierno Federal de volverse a llevar el agua de Las Vírgenes, por eso ya están coordinados con compañeros de todos los municipios cercanos, que inmediatamente se movilizarán si es necesario para que no se trasvase agua, como ya se dio a conocer en la reunión del Consejo de Cuenca realizada la semana pasada.

Así lo dijeron de manera separada dos productores, uno de la zona de La Regina, por la cordillera Meoquijulimes, quien manifestó: “Le voy a platicar por qué andamos así todos los agricultores, todas las alfalfas y siembras que teníamos se nos secaron cuando se llevaron el agua en el 2020, ahora tuvimos que pedir fiadas las semillas de alfalfas, de maíces para poder sembrar otra vez y si nos la vuelven a quitar, nos van a dar el tiro de gracia”.

“Traemos gente de todos los municipios, le repito que estamos muy unidos, para estar listos y ver qué podemos hacer, es injusto lo que quieren hacer pues a Tamaulipas les llega un 20%, el resto se pierde por el camino, así que no es mucho el beneficio para ellos y a nosotros sí nos perjudica”, comentó.

“Seguimos unidos en grupos, estamos todos los agricultores de la región más unidos que nunca porque sabemos que se quieren llevar el agua, estamos resguardando la presa Las Vírgenes, allí estamos vigilando, hemos formado grupos que están haciendo recorridos continuos de Delicias a la presa, y seguimos listos, al pie del cañón, para que no nos vaya a pasar lo que aquella vez, que nos dejaron sin agua”.

Por su parte, el agricultor de Estación Consuelo cuestionado sobre el tema, comentó: “La gente está lista y preparada para defender el agua, no vamos a dejar que se la lleven, todos los productores de la Boquilla para acá estamos en lo mismo”.

“Ahorita por lo pronto nomás somos nosotros, no hemos hecho alianzas con diputados ni presidentes municipales, a todos nos pega en el bolsillo de que se la lleven, de hecho desde el 2020 que abrieron Vírgenes, todavía estamos pagando deudas a consecuencia de ese error que cometió el Gobierno Federal, y no nomás somos nosotros, es una cadenita que afecta a empresas de la región que no reciben los pagos como debía de ser”.

“Tenemos una página de Whatsapp en la que estamos incluidos una gran cantidad de productores agropecuarios de la región y todos estamos dispuestos a movilizarnos en caso de que el Gobierno Federal intente volvérsela a llevar”.

Así reaccionaron estos agricultores de la región ante el anuncio del grupo especializado de la Cuenca del Río Bravo, donde Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, les volvió a recordar que el modelo matemático no debe incluir agua que ya está concesionada, pues sirve para que los agricultores de la región centro sur siembren y obtengan así el sustento para sus familias.