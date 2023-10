Crean Fiscalía de la Mujer por asesinato en Alsuper

Nuevo Casas Grandes.- El asesinato de Imelda Madrid cuando trabajaba en Alsuper Plus, por parte de su aún esposo Virgilio González, quien terminó suicidándose, fue el feminicidio que detonó la creación de la nueva Fiscalía de la Mujer que fue inaugurada ayer en Nuevo Casas Grandes, por parte del fiscal general, César Jáuregui Moreno.

El fiscal lamentó la tragedia de ese 12 de julio, y lamentó aún más el hecho de que como Fiscalía se pudo haber hecho algo para evitar ese desenlace que tuvo todos los tintes de un feminicidio, por los antecedentes de violencia familiar, los celos del marido y finalmente, el haberle descargado el arma en presencia de todos los clientes no sin antes advertirle: “Si no eres mía no serás de nadie”.

No obstante, fue enfático en resaltar el interés de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, que al enterarse del feminicidio en el Alsuper Plus de Nuevo Casas Grandes, ordenó de manera inmediata que se abriera una Fiscalía de la Mujer en la región, motivo por el que en menos de tres meses, se logró concretar un proyecto que las fuerzas vivas habían pedido por años.

Con una inversión de 629 mil pesos en el complejo de Plaza Grecas sobre la avenida Benito Juárez de la zona Centro, la nueva Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), fue inaugurada en un evento solemne con la presencia también de la titular de la FEM, Wendy Paola Chávez Villanueva, así como del fiscal de Distrito Zona Noroeste, Alejandro Vargas Salas.

Esta Fiscalía de la Mujer tiene presencia en todos los distritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la entidad, siendo la Fiscalía Noroeste la única que no contaba con una y que ahora, no sólo para Nuevo Casas Grandes, sino para toda la región, tendrá la atención de 4 agentes del Ministerio Público y 5 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Jáuregui Moreno resaltó que se van a desahogar cerca del 40 por ciento de las carpetas de investigación que maneja actualmente la Fiscalía Zona Noroeste, dando un reflejo del alto porcentaje en el problema social de las agresiones a las mujeres por cuestión de género.