‘Covid ha sido la máxima prueba’

Tomada de internet

Chihuahua– Juan Granillo ha dedicado gran parte de su vida a su vocación de médico, por lo que en la actualidad es un especialista reconocido entre el gremio, pero en el marco del Día del Médico, expuso que las distinciones deben hacerse para todo el personal que día a día enfrenta el mayor reto que se ha tenido en un siglo y que mantiene al límite las capacidades del sistema de salud. Comentó que los médicos tienen una doble responsabilidad, como profesionistas y como integrantes de familias a las cuales deben proteger de los contagios del SARS-CoV-2, virus que será un referente histórico. Para el profesionista este Día del Médico está marcado con una serie de sentimientos encontrados, ya que si bien es una fecha para recordar la vocación que los ha llevado a entregar su vida al estudio y práctica de la medicina, existe un pesar entre la comunidad médica ante la cantidad de compañeros que han tenido que despedir, debido a que cayeron en cumplimiento de su deber. “Los héroes que se la están rifando día a día, noche tras noche por todos nosotros a costa de su propia vida y la de sus familiares… al momento, no he leído ni he oído que nuestra gente del ámbito médico se queje y no acuda a atender a los pacientes”, dijo. “A veces hay gente que se pregunta, bueno y ¿por qué se está contagiando el personal de salud?, y al leer la prensa también se pregunta por qué hay más de 97 mil trabajadores de la salud contagiados en México, por qué a nivel mundial hay más de 7 mil médicos fallecidos, por qué México ocupa el 5to lugar de médicos fallecidos (248 muertes) y en Chihuahua una decena de ellos, por qué el 42% de las infecciones han sido de enfermeros, el 27% de los médicos, el 31% de otros trabajadores como técnicos, asistentes, personal de limpieza y mantenimiento... la respuesta es: porque todos tenemos que ver por todos, porque la sociedad nos espera al frente, porque la sociedad necesita de nosotros, porque mi familia es parte de esa sociedad porque es la sociedad misma”, dijo. Agregó que es de ellos de quienes hay que hablar en este día y por siempre. “Hay que hablar y homenajear a los que con su mirada detrás de una careta le ofrecen al paciente muestras de cariño y que al mismo tiempo su familia nos les puede demostrar por causas obvias, hay que hablar de esa enfermera que también es esperada por su familia, que a veces incluso al salir de su jornada tiene que irse a quedar en un hotel sin poder abrazar a sus hijos, hay que hablar de aquellos trabajadores que están en contacto con fluidos, que tienen que limpiar exponiéndose al contagio, hay que hablar de aquel gran equipo de médicos residentes que codo a codo con enfermeras y médicos adscritos también están en esta lucha que no sabemos cuándo va a terminar”, concluyó.