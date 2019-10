Costo de la violencia casi igualó a presupuesto estatal

Chihuahua, Chih.- El costo de la violencia en Chihuahua durante el 2018 ascendió a 52 mil millones de pesos, según un estudio realizado por Usaid México y difundido por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), por lo que el gasto ejercido para atender las consecuencias de la violencia es superado sólo por poco más de 14 mil millones de pesos por el presupuesto total estatal, que para ese ejercicio fiscal fue de $66,850,247,879.

Manuel González Piña, coordinador de la Mesa de Seguridad, dijo que a nivel nacional este gasto representa más de 1.5 billones de pesos, aunque se prevé que para el 2023 pudiera incrementarse a 2.3 billones de pesos y a 4.5 para el año 2030.

Indicó que el análisis nacional tiene como base el año 2003, en el que la violencia generó un costo de 451 mil millones de pesos. Para el 2010 se incrementó a 907 mil millones; en el 2015 el cálculo fue superior a 1 billón y para el año 2018 creció a 1 billón y medio de pesos, lo que representó el 6.8% del Producto Interno Bruto.

En una comparación entre el 2003 y el 2018, el costo de la violencia y la delincuencia en el país se triplicó en pesos, mientras que en el PIB, el aumento fue de 5.7 al 6.8%.

González Piña calificó el tema como proyecciones abrumadoras y que si los ciudadanos, empresarios y autoridades no atienden de manera inmediata, el costo no sólo repercutirá en la violencia y su normalización, sino en el perjuicio en la economía de todos los mexicanos.

Consideró que los números son dramáticos, pero que deben ser atacados a través del combate a la impunidad y corrupción y de la acción ciudadana a través de la legalidad y el respeto.

A nivel local, comentó que el costo de la violencia es mucho mayor a los presupuestos municipales o de las universidades, por lo que la atención a la violencia debe ser prioritario, en una interacción entre el gobierno y la sociedad. “Es alarmante, pero es más peligroso que no hagamos nada por revertir los datos”, mencionó el empresario.