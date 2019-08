Costarán obras 90 mdp al Estado

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral dio el banderazo de inicio de la construcción de la primera de dos gazas en el bulevar Juan Pablo II y la avenida Francisco Villarreal Torres.

Con la presencia del exgobernador Francisco Barrio, a quien consideró un “invitado honorable”, Corral aseguró que con esta y la construcción de una pila de siete pasos a desnivel en la avenida De las Torres se destinará una inversión de más de 500 millones de pesos.

Esta obra costará a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de su administración 90 millones de pesos. Corral afirmó que las obras conectarán el norte y el sur de Ciudad Juárez y tendrán beneficio para el millón 300 mil personas que habitan la frontera.

En su intervención debajo de una carpa que se colocó en la intersección de ambas vialidades, Corral reconoció que no se han ejecutado todos los proyectos de infraestructura planteados “por el deterioro de las finanzas estatales que recibimos al principio de la administración”.

“Incluso una de las cosas que se dicen de nuestro Gobierno es que no hemos hecho obra para Juárez en estos tres años, efectivamente no hemos podido hacer todas las obras que hubiéramos querido hacer desde el principio, pero que hemos invertido en Juárez no cabe ninguna duda”, sostuvo.

Según el gobernador, su administración ha invertido más de mil millones de pesos “sólo en materia de agua potable, alcantarillado, de saneamiento, de construcción de colectores, de distribución de redes de agua potable”.

Aseguró que en total llevan de inversión en este municipio más de 2 mil 350 millones de pesos, de los que, añadió, 600 son sólo de infraestructura educativa.

En el evento, el alcalde Armando Cabada anunció que su administración dispondrá de 25 millones de pesos para la construcción de una segunda gaza, en el sentido opuesto de la vía.

"Hemos estado colaborando, sobre todo en la adecuación de las desviaciones que tuvimos que construir por el cierre de algunos carriles para el inicio de la construcción, en lo que ya se han invertido 865 mil pesos", informó.

La estructura a construir medirá 420 metros lineales, con una rampa de ascenso de 73 metros y de descenso 83 metros.