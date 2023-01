‘Corta’ región racha de contagios por Covid-19

Nuevo Casas Grandes.– Por primera vez en más de dos meses, el municipio de Nuevo Casas Grandes vio cortada su racha de contagios por Covid-19 y en el último informe de las autoridades de la Secretaría de Salud, no se registraron cambios en su índice epidemiológico, quedando la cuenta en 3 mil 033 contagios y 147 fallecidos.

No obstante, la región noroeste no quedó exenta de esta nueva ola de casos, que aunque no son tan nutridos como cuando el coronavirus estaba muy activo, no han cesado, y en el último corte los municipios de Buenaventura y Ascensión registraron nuevos positivos.

Lo destacable en la región es que lleva semanas sin registrar ningún fallecimiento a consecuencia de la enfermedad, siendo Ciudad Juárez y Delicias las únicas localidades con personas que perdieron la batalla.

En el caso de Buenaventura, su cuenta epidemiológica llega ya a los 900 contagios positivos, luego de reportar dos nuevos infectados por el virus, mientras que su cuenta de fallecidos queda en 24.

El otro municipio que registró alteraciones en su índice de contagios fue Ascensión, que con un caso más desde que empezó la pandemia en la región noroeste de Chihuahua, llega ya a los 550 acumulados, manteniendo igual su registro de fallecidos en 41 personas.

En total, en la región ahora se tienen 5 mil 674 registros de contagiados en total desde que empezó el conteo, así como 311 fallecidos, por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud conminaron a la población a mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas en lugares cerrados o muy concurridos, evitar el saludo de manos y lavárselas constantemente.