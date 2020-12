‘Corre Morena riesgo de fractura’

Ciudad Juárez— El peligro de que Morena se fracture luego del proceso interno y, que en caso de ganar, reciba un Gobierno estatal en bancarrota, son los principales retos de ese partido en el actual proceso electoral, consideró el precandidato a la gubernatura por ese órgano político, Martín Chaparro Payán.

Advirtió que al existir ocho precandidatos acompañados de sus grupos de trabajo, sugiere la idea de que el partido salga dividido para las campañas políticas del próximo año.

“Sí hay ese riesgo si no tenemos la precaución de priorizar el tema de la tolerancia. El respeto para los diferentes equipos va a ser decisivo cuando se dé a conocer al ganador; todos los que participamos nos debemos sumar con esa persona, si no hacemos eso vamos a ir cerrando las puertas para que se dé la ‘balcanización’ del partido. Lo que hace falta son las ganas de quienes estamos en la contienda cerremos filas con el elegido”, comentó.

Dijo que Chihuahua sería uno de los últimos estados donde se defina al candidato a la gubernatura debido a que algunos de los aspirantes cargan con procesos jurídicos abiertos. Comentó que la Comisión de Elecciones de Morena tendrá que revisar la pertinencia del registro de Víctor Quintana Silveyra, además del proceso jurídico del senador Cruz Pérez Cuéllar y las denuncias que tiene en la Secretaría de la Función Pública el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa.

Chaparro Payán calificó como una “papa caliente” las finanzas del Gobierno del Estado, sin embargo, también consideró como una oportunidad para atraer el sistema de austeridad federal en lo local.

“Va a ser una ‘papa caliente’ para quien llegue, es un problema muy fuerte en donde se necesita tomar decisiones profundas y radicales, implementar la austeridad que tiene el Gobierno federal pero al doble, eso significa el sueldo rebajado a la mínima expresión, o sea, ganar un salario mínimo dentro del Gobierno”, apuntó.

Agregó que el Partido Acción Nacional (PAN) entrará disminuido al proceso electoral y con indicios de una división interna irreconciliable y aseguró que la situación de ese partido ha provocado que líderes de colonias de municipios como Chihuahua, Ocampo, Maguarichi o Batopilas se hayan acercado a Morena sumándose a los equipos de trabajo.

El aspirante adelantó que, de no ser el candidato a la gubernatura del estado, volverá a ocupar la dirigencia estatal de Morena, “si no soy el ungido, me regreso a la dirigencia a terminar el proceso electoral, ahorita si metemos a alguien que me sustituya no alcanza a agarrar los hilos del proceso en el estado como para que saque buenos números”.