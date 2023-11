'Corral nunca apoyó a candidatos del PAN'

Chihuahua.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, consideró que la salida de Javier Corral del PAN no es un tema novedoso ya que desde hace años se había alejado del partido.

Incluso, dijo el alcalde, como gobernador Corral nunca mostró apoyo a los candidatos de Acción Nacional, ni siquiera apoyo al propio Bonilla en su campaña.

“Ya tenía mucho tiempo que no estaba en el PAN. Por todos es sabido que no apoyó en 2021 a los candidatos del Acción Nacional. Yo fui candidato y les puedo decir con toda certeza que no hubo apoyo alguno por parte de la persona de Javier Corral”, enfatizó el edil municipal.

Cabe recordar que el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, renunció al partido el pasado jueves 9 de noviembre, lo cual hizo público en sus redes sociales donde anexó la carta de renuncia y sus motivaciones.

Corral tenía 41 años como militante, sin embargo desde su mandato empezó una separación del partido con el que asumió el poder en Chihuahua.

Es así que Marco Bonilla consideró que incluso desde 2021 ya había una evidente separación del exmandatario del partido sus candidatos y militantes.

