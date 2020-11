‘Corral no respeta ley ni ayuda a que se respete’

Omar Morales

Para Juan Carlos Loera de la Rosa, diputado federal por Morena, el conflicto por el agua en Chihuahua fue un elemento muy importante para la división entre el Estado y la Federación, ya que el gobernador Javier Corral no respetó la ley ni ayudó a que se respetara.

En entrevista con El Diario, el exdelegado de Bienestar dijo que, conforme se fue acercando el tiempo electoral, más se agudizó la actitud política y electoral del mandatario estatal.

“Todo esto Corral lo midió electoralmente, violentó la ley, agredieron a la Guardia Nacional, entonces tuve que fijar una postura política también y señalar que Corral ponía en riesgo los tratados internacionales por defender a una parte de un sector económico”, expresó.

Juan Carlos Loera de la Rosa, diputado federal por Morena, renunció a su cargo como delegado federal en el estado el pasado 30 de octubre para volver a su curul en la Cámara de Diputados, donde fue parte de la discusión del presupuesto para el próximo año.

“Ha sido muy intenso porque me tocó ser parte de la votación y discusión del Presupuesto de Egresos del 2021, entonces fueron varias sesiones muy intensas. La oposición puso más de mil reservas al dictamen pero algunas se tomaron en cuenta, nueve de las reservas, y ahora que regreso a la Cámara de Diputados me permite ser el vocero de los chihuahuenses en lo que tiene que ver con la agenda legislativa”, consideró.

La oposición ha tomado como bandera el tema del presupuesto federal para atacar al presidente…

–Son posturas electoreras de los diputados del PAN principalmente y retomado por la pandilla de los 10 gobernadores a la que pertenece Javier Corral, engañando a la gente con temas tan sensibles, generando psicosis por ejemplo con el tema de las vacunas del Covid. Tuvieron algunos posicionamientos en la cámara en los que señalaban una supuesta irresponsabilidad por parte del Ejecutivo al no etiquetar los recursos para la vacuna en el 2021, lo que no dijeron es que esos recursos ya están disponibles desde el 2020, aunque sí aparece un incremento importante en los ramos para la salud como nunca antes. Las vacunas para la población mexicana están aseguradas.

Mienten cuando culpan al presidente y a los diputados de Morena de aprobar un presupuesto en el que se les está de manera deliberada reduciendo presupuestos a los gobiernos estatales. Mienten porque esto no puede ser a capricho del presidente, es un asunto que viene establecido en la Ley de Coordinación Fiscal que se deriva de una serie de fórmulas y ellos lo aprobaron; ahora con un gran descaro quieren culpar al presidente de algo que ellos mismo aprobaron hace años. Yo diría que si el gobernador Corral no está de acuerdo con esto, pues que se vaya de diputado para cambiar las reglas.

Se queja mucho el gobernador Corral, cómo no dice que los recursos de los puentes internacionales son de origen federal y va y le pone a todas las obras ‘Gobierno del Estado’, sin reconocer que ha habido una gran voluntad del Gobierno federal. No fue suficiente poner en riesgo los tratados internacionales al fomentar las violaciones a la ley con el tema del agua y ahora pone en riesgo también la concesión que existe para que siga este recurso para los juarenses, a los que ya endeudó los próximos 25 años. Siempre diciendo verdades a medias el gobernador Corral.

Chihuahua fue uno de los escenarios en los que se presentaron más conflictos entre el Estado y la Federación. ¿Cómo se fue deteriorando la relación con Corral?

—Entre más se fue acercando el tiempo electoral más se fue agudizando la actitud política y electoral del gobernador Corral. Sin lugar a dudas el conflicto del agua fue un parteaguas, un elemento muy importante de división porque el gobernador Corral no respetó la ley o ayudó a que no se respetara.

Ahora me parece que lo dice con gran cinismo en los mensajes que le manda Salinas Pliego que en Chihuahua se respetan las leyes, bueno yo le contestaría al gobernador Corral cómo no respetó las leyes en el tema del agua y los tratados internacionales.

Nosotros trabajamos en una mesa de construcción por la paz y ahí yo, de manera oficial, establecí que funcionarios de alto nivel del Gobierno del Estado eran de los principales agitadores en el conflicto del agua desde marzo.

Eso fue deteriorando poco a poco la relación. Yo hice el esfuerzo para que corrigiera la actitud, la corregía un día sí y el otro la descomponía.

Todo esto Corral lo midió electoralmente, violentó la ley, agredieron a la Guardia Nacional, entonces tuve que fijar una postura política también y señalar que Corral ponía en riesgo los tratados internacionales por defender a una parte de un sector económico.

¿Cómo quedó la relación con Corral?

—Derivado de la postura en el tema del agua, que no tenía que ver con el tema de la seguridad y la construcción de la paz, él decidió expulsar de la mesa al representante del presidente y ahí se rompió la relación política en torno a la mesa y nosotros seguimos atendiendo el tema desde el ámbito federal. Fue un exceso.

¿Cuáles fueron los principales problemas que identificó en sus recorridos en el estado en el ejercicio de su trabajo como delegado?

La principal es la ausencia del Estado mexicano en un inicio, porque anteriormente los gobiernos federales tampoco asistían a territorio. Posteriormente, con la instalación de esta gran política del bienestar y el despliegue de los funcionarios federales en territorio, se crearon espacios y ya hay una presencia del Gobierno federal en el estado.

Lo que vemos es que sigue habiendo una ausencia del Gobierno estatal. No hay presencia del Gobierno estatal en los municipios, que deriva en condiciones de ingobernabilidad en una parte importante del territorio, que coincidentemente es donde hay más pobreza y marginación.

Creo, además de la región serrana, también en las colonias populares hay una ausencia del Gobierno estatal que está muy centralizado. Se quejan del centralismo los gobernadores de la pandilla, pero no ven la viga en su ojo. Si podemos poner un ejemplo de gobierno centralizado es justamente el Gobierno de Chihuahua, que no atiende las necesidades de la gente en su territorio.

¿Cómo ve el panorama electoral para el estado para el próximo año?

—A mí me parece que es muy favorable para Morena porque el Gobierno federal, sin vincular el trabajo como se hacía en el pasado, ha cumplido con su palabra y ha involucrado a todos los sectores de la sociedad que han recibido los beneficios de un gobierno honesto.

Entendemos que el pueblo chihuahuense está muy politizado, está muy informado; el presidente ayuda mucho a que la gente se informe y creo que el pueblo chihuahuense le va a apostar a la continuidad de este proyecto.

Creo que el bono democrático no ha sido de gran magnitud en el presidente López Obrador. La gente confía en el presidente. El que no esté en la boleta electoral no significa que la gente no evalúe la conveniencia de que la cuarta transformación pueda ser refrendada con la elección, sobretodo en el Congreso.

¿Cómo va a abonar la imagen del presidente en las elecciones del próximo año?

—El presidente no se va a meter en esto, yo no estaría de acuerdo en que ningún partido político usara la imagen del presidente en las elecciones, sería como volver al pasado, esto es a través del convencimiento de la gente.

Presentó su renuncia a la delegación para conseguir la nominación a la candidatura a la gubernatura el próximo año. ¿Todavía sigue vigente la aspiración?

—El presidente, en una decisión acertada, pidió a aquellos que tuvieran alguna aspiración que no estuviéramos en el cargo. Por eso me separé, porque sí tengo la aspiración de ser candidato de mi partido. Esa aspiración va a concretarse en el momento en que conozca la convocatoria y las condiciones para poder participar dentro de Morena.

¿Cómo ve las alianzas que pudieran darse entre Morena y otros partidos?

—Yo soy fundador de Morena y conozco el estatuto, marca que en Morena no está permitido la alianza con partidos que hayan sido responsables de la política neoliberal, entonces no es posible que se dé una alianza con el PRI o con el PAN, no veo que pueda incidir en algo electoral, me parecería aberrante.

Los partidos políticos han demostrado que en algún momento de su pasado han tenido alianzas con los partidos de la derecha que van en contra del pueblo. Creo que en Chihuahua no hay mucho de dónde escoger y los partidos nuevos no pueden ir en alianza. Es un asunto que se tendrá que discutir en el Consejo nacional, pero creo que, para cumplir con el estatuto, veo difícil alguna alianza en el estado de Chihuahua. Me parece que en el estado de Chihuahua es mejor ir solos en campaña.

¿Cómo ve la llegada de la nueva delegada de Bienestar a Chihuahua?

—Creo que va a funcionar bien todo, Bertha Alcalde tiene una formación con mucha conciencia social, pertenece a una familia fundadora del movimiento, tiene todas las condiciones de formación que seguramente le permiten tener esa sensibilidad social, que es lo que más se necesita.

Con las bases que ya se sentaron en el estado la compañera hará un gran trabajo y sacar adelante a la cuarta transformación en Chihuahua.

