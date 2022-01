'Corral no representa al PAN ni a Chihuahua'

Chihuahua.— El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Gabriel Díaz Negrete respondió en relación a las recientes declaraciones del exgobernador Javier Corral al periódico Reforma, en donde criticó fuertemente al partido que lo impulsó en toda su carrera política y que lo llevó a ocupar la gubernatura del Estado.

“Lo único que puedo comentar es que las palabras se toman de quien vienen. La verdad es que no nos vamos a meter a polemizar con el exgobernador, no hace ningún sentido, él no representa a Chihuahua, tampoco representa a Acción Nacional y no hace sentido meternos a responderle”, expresó Díaz.