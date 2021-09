Corral no devolvió bienes a Duarte porque nunca debió quitárselos: abogados

Ciudad Juárez.- A través de una carta pública dirigida a los medios de comunicación, los abogados del exgobernador César Duarte Jáquez hicieron una respuesta puntual al mensaje que emitió ayer el también exgobernador Javier Corral, sobre el rechazo a que su gobierno declinó llevar hasta el fin el proceso de extinción de dominio de las propiedades de Duarte.

El texto reza lo siguiente: Señor Corral, es cierto, usted no devolvió ningún bien de los que usted privó ilegalmente al licenciado Duarte y decenas de “duartistas”, usted no tendría ni la decencia, ni el valor de enfrentrar sus errores arbitrarios, ni mucho menos resarcir sus enormes errores y yerros indescriptibles e inumerables.

Fiel a su estilo, su intento fallido de mantenerse inutilmente presente entre los chihuahuenses ofreció un video plagado de mentiras y medias verdades.

Por otro lado, acierta en cuanto a que no han sido devueltos dichos bienes a sus legítimos propietarios, contrario a su estilo en que en nada o casi nada solió acertar.

Los actos administrativos y resoluciones jurídicas realizadas en los días 2 y 3 de septiembre del presente año obedecen no a una acción suya, sino a dos razones, a saber: a las acciones del Director de extinción de dominio adscrito a la Dirección Juridica de la Fiscalía General del Estado, así como del Juez Octavo Civil especializado en materia de extinción de dominio; quienes en un ejercicio prudente de “curarse en salud” evitando mayores errores que puedan transformarse en posibles hechos constitutivos de delito y sanciones administrativas; tuvieron la prudencia de hacer su trabajo en apego a las leyes que regulan sus acciones y reconocieron el absurdo de lo pretendido en un juicio de extinción de dominio sin pies ni cabeza en todos los sentidos, cuyos errores y omisiones quedaron expuestos, evidenciados, fundados y argumentados debidamente por esta defensa en el amparo solicitado a la justifcia federal mediante el expediente 1061/2021, el cual exhibía, junto de la mano a la expresiónes vertidas en diversas entrevistas en medios de comunicación dichas arbitriariedades, por lo que dichos actos y resoluciones no obedecen a criterios recientemente emitidos por la Suprema Corte, mucho menos a una acción del ex gobernador Javier Corral.

Ahora bien, la devolución de bienes asegurados o embargados no dependen de la voluntad caprichosa o frívola del gobernador en turno, sino que dicha devolución de bienes requieren de los procesos previstos en los artículos 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedimiento que esta defensa ya inició desde el dia de antier 14 de septiembre a fin de obtener la devolución legal de los aseguramientos y embargos ilegales de los mencionados bienes.

No es omiso a esta defensa identificar la lamentable y esquizofrénica intervención del exgobernador Corral en este tema donde aún intenta tomar como siempre un protagonismo egocéntrico y desenfadado al grado de intentar “instruir “ a quien en su administración fuese Fiscal General del Estado, quien aún en funciones lo desmintió e ignoró en singulares ocasiones, “instrucción” que probablemente será ineficaz, como ineficaz será el intento desafortunado de mantener aún una presencia anacrónica en el ejercicio del poder en el Estado al que muy poco sirvió y mucho mintió.

Más lamentable aún, es que el ex gobernador Corral siga culpando a la prensa de sus errores, ahora ya no a un solo periódico, sino a todos los medios de comunicación que muy dignamente ejercen libremente su profesión y vocación de informar la verdad conforme al sentido común y a la profesión que hoy generosa y libremente llevan a cabo por el sólo libre derecho de expresar y comunicar la otra parte de la historia que durante casi cinco años de su gobierno Usted siempre manipuló.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Mendoza Luján

Representante Legal y Abogado defensor del licenciado César Horacio Duarte Jáquez.