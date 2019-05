Corral es cobarde al usar fuerza pública: senador

Chihuahua— “El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, actuó de una forma cobarde y represora al usar la fuerza pública en contra de ejidatarios y habitantes de Sacramento para obligarlos a pagar peaje”, señaló el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar al reprochar el actuar de las autoridades estatales que, en vez de privilegiar el diálogo, utilizan prácticas aprensivas, dijo.

Además se solidarizó con el diputado local morenista Miguel Ángel Colunga y Karen Mora, exfuncionaria del Congreso del Estado, así como con los ejidatarios detenidos que fueron víctimas de agresiones y detención arbitraria durante el aprensivo y autoritario actuar de las autoridades estatales.

Por tal motivo el senador hizo un llamado al gobernador Javier Corral y a las autoridades encargadas de la seguridad, para que dejen de violentar los derechos de los ciudadanos que sólo buscan el reclamo justo de ‘libre tránsito’.

De la misma manera, Pérez Cuéllar adelantó que llevará el asunto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para buscar una solución y dar seguimiento a las “deshonrosas prácticas del Gobierno estatal”.

“Lo que buscaremos es denunciar para que se les de ‘libre tránsito’ porque es muy grave que el Gobierno no cumpla con su palabra de no generar cobro a quienes habitan en esa zona para que no paguen la caseta puesto que ahí viven y se está violando su derecho constitucional”, indicó el senador chihuahuense.

Agregó que es un tema que se debe de conocer en todo el país y “se debe quitar la máscara al Gobierno de Chihuahua con esta doble moral, que por un lado pide diálogo y por otro reprime a los ciudadanos cuando exigen sus derechos”.





Perdió el sentido común: activista

El gobernador actuó de forma cobarde, ha perdido el sentido común para gobernar, debería abandonar el puesto y declararlo en estado de interdicción, consideró el activista Fernando Flores al hablar a nombre de los ejidatarios de la zona de Sacramento que están en contra del bloqueo de la brecha para evitar el cobro de la caseta de ese sector.

Flores indicó que detrás de ese conflicto están “los huachicoleros” del agua, que le ordenan al gobernador, y quieren mantener cerrada la brecha, en venganza por las denuncias del mal uso del recurso hídrico que se ha detectado en ese sector del municipio de Chihuahua.

“Es un acto de extrema cobardía de Javier Corral que denunciamos como individuo, que perdió el sentido común de gobernar y lo está haciendo al estilo Hitler, pero un Hitler desesperado que no sabe ni qué hacer. No tiene capacidad de gobernar y está obedeciendo a fuerzas de poder que lo están apoyando para que haga éstas acciones”, dijo en entrevista con El Diario.

Por ello hizo responsable al mandatario de lo que pueda ocurrirle a quienes han externado su inconformidad por el uso irregular del agua y por las protestas acerca del bloqueo de la brecha.

“Corral ha entrado en una etapa de locura, de esquizofrenia, que no debe seguir al frente del Gobierno, y que lo único que sabe usar son, no los policías, sino esos sicarios con uniforme de Policía que manda”, acotó.

De igual forma responsabilizó de la represión al titular del fideicomiso carretero, César Quintana, “anda circulando un documento en el que estaba dando órdenes a la policía, y que no quiere soltar pero en el que están firmas de que se cierre esa brecha, y ahí vienen personas que hemos denunciado, como Eugenio Baeza Fares, los Cuesta, Gilberto Fernández, Cruz Russek”, puntualizó.

El tema buscarán llevarlo ante Alejandro Encinas, actual funcionario en la Secretaría de Gobernación Federal, o ante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.