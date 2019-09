Corral cometería peculado: abogado

Chihuahua.- El abogado postulante Héctor Villasana Ramírez, declaró que es totalmente improcedente cualquier acción legal que pretenda promover el gobernador Javier Corral Jurado, en contra de los medios de comunicación, específicamente el Diario de Chihuahua y el Diario de Juárez.

Lo anterior, por reportajes que se publicaron en relación a la adquisición presuntamente irregular de un terreno aledaño a una de sus propiedades en Ciudad Juárez. “Es totalmente improcedente porque por encima está el derecho Constitucional a la libertad de expresión e información.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho, no puede ser limitado este derecho y por tanto no puede ser materia de ningún juicio o litigio, cualquier acción es improcedente”, explicó.

Lo que tendría que hacer él (Corral), es separarse del cargo de gobernador, para ahora sí proceder conforme a lo que él derecho le concede, pero como funcionario y menos con recursos públicos puede promover un juicio, estaría cometiendo el delito de peculado, afirmó Villasana, ya que se estarían desviando recursos públicos a un fin no justificado por un asunto de carácter personal y sin presupuestarse.

Reiteró el litigante que el derecho a la información está garantizado en la propia Constitución. Insistió que Javier Corral para intentar cualquier acción legal y poder recurrir a los tribunales nacionales o extranjeros, tendría que necesariamente separarse del cargo que le han conferido los chihuahuenses.

“Él como funcionario o titular de un Poder, no puede hacerlo y si lo hace, estaría cometiendo el delito de peculado, pues estaría desviando recursos públicos para un fin que no está destinado. Si el considera que un medio de comunicación o un particular, lo agraviaron, tiene que promover las acciones legales a título personal y no como titular de un Poder. Es una intolerancia supina, ahora resulta que el gobernador se ha encargado de perseguir a medios de comunicación que opinan distinto a él, o quienes lo critican. Podemos estar o no de acuerdo, pero se tiene que respetar la libertad de expresión, Cuando se es funcionario público te expones al escrutinio más crítico, así lo han determinado los ministros de la Corte en casos de denuncias contra la revista Proceso, también en el caso de Lidia Cacho, entre otros”,

aseguró Héctor Villasana.