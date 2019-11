Convocan a megamarcha contra la inseguridad

Ciudad Juárez— A un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, integrantes de la comunidad LeBaron marcharán el próximo domingo en la Ciudad de México para pedirle a los mexicanos que se unan a su dolor, informó ayer Adrián LeBaron, quien espera obtener el lunes “bastantes avances” sobre la investigación por parte del Gobierno Federal.

Con el lema “Manos inocentes por el derecho a la vida”, en honor a los niños huérfanos que dejó la masacre en la frontera entre Sonora y Chihuahua, el padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas mortales, dijo ayer a El Diario de Juárez no saber todavía de dónde a dónde marcharán el domingo, pero pidió el apoyo de los mexicanos para exigir seguridad para los municipios.

El 4 de noviembre 17 niños y mujeres del rancho La Mora, ubicado en la sierra de Sonora, fueron atacados a balazos cuando viajaban a Chihuahua, nueve de los cuales perdieron la vida –tres madres y seis de sus hijos–, y seis más resultaron heridos.

Rhonita María Miller, de 30 años, fue atacada a balazos junto a sus hijos Howard Jacob Jr., de 12; Krystal Bellaine, de 10; y Titus y Tiana de ocho meses de nacidos, y luego fueron incinerados en la camioneta en la que viajaban.

Christina Marie Langford Johonson, de 29 años, y Dawna Ray Langford, de 43, además de sus hijos Trevor Harvey y Rogan Jay, de 11 y dos años de edad, también fueron privados de la vida a balazos, a kilómetros de distancia, a bordo de otras dos camionetas.

Ayer el padre de Rhonita dijo que marchará el próximo domingo en la capital del país porque tiene un mensaje y una petición de apoyo.

“Vamos a levantar unas mantas caminando, de no se qué lugar a no se qué lugar, sé que va a haber una marcha, no sé de quienes ni para qué, y yo no sé si vamos a marchar enfrente, en medio o atrás, pero quisiera que esa marcha se uniera a mi dolor”, dijo quien estará acompañado de su sobrino, el activista Julián LeBaron, y de algunos de sus 35 hijos.

“Le estamos pidiendo la pueblo mexicano que se una”, dijo el mexicoestadounidense, nacido en Gómez Farías, Chihuahua.

Sobre la reunión que sostendrán un día después, el lunes 2 de diciembre, con el presidente de México, dijo que si no le presenta avances significativos sólo significará una cosa: ineptitud por parte de las autoridades federales.

“Han pasado tres semanas, deben tener bastante información, bastantes avances, sino sólo será ineptitud… y ojalá sean bastantes avances verdaderos”, dijo Adrián LeBaron.

El chihuahuense también se reunió con el activista Javier Sicilia, a quien dijo que le pidió que fuera su abogado, porque él “aboga por las víctimas”, y con quien participará la comunidad LeBaron en una marcha a Palacio Nacional, en enero del próximo año.

A través de redes sociales, su hija, Adriana LeBaron, dijo que han objetido mucho apoyo de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de los ciudadanos de ambas naciones, en su propuesta de pedir al presidente Donald Trump, que designe a los cárteles de la droga en México como terroristas.

“He estado en contacto con varios representantes del congresista de los Estados Unidos, y estoy segura de que vamos a recibir una invitación a Washington pronto”, dijo la hermana de Rhonita.