Convocan a afectados de Aras a frente común

Chihuahua, Chih.- Ciudadanos afectados por Aras convocaron a quienes se encuentran en esta situación para sumarse a un frente común con el fin de exigir la devolución de su dinero, así como ejercer presión ante las autoridades y a los responsables de Aras.

Así lo informaron Luis Díaz y Rafael Domínguez quienes lanzaron la convocatoria y reúnen firmas en la Plaza del Ángel a donde pidieron a las personas afectadas acudir e integrar una red con la cual poder hacer presión a las autoridades y resolver la situación de fraude de la que fueron víctimas.

Actualmente en 12 grupos de whatsapp y otro de Telegram han contabilizado hasta 800 afectados.

Señalaron que si bien ya se han interpuesto decenas de denuncias ante Fiscalía, esperan que estas se resuelvan a la brevedad posible.

Señalaron que no son representantes legales, ni voceros, sino que la intención es integrar a todos y compartir la información necesaria y las acciones a llevar a cabo, por lo que pusieron a disposición de los afectados los teléfonos

614-1526425 y 6145222515.

“Solicitamos que los gobernantes, la gobernadora el secretario el alcalde, todos quienes nos puedan ayudar a empujar nuestras demandas en Fiscalía nos apoyen, el problema no es de ellos. Los gobernantes no son los culpables, pero ellos pueden ayudarnos a resolver este problema más rápido. También pedimos que Armando (Ceo de Aras) nos dé la cara en persona para que nos diga cómo nos va a devolver nuestro dinero ya, no nos vamos a esperar siete meses”, puntualizaron.