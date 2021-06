Convoca Maru a la unidad frente al autoritarismo

El Diario de Chihuahua / Mantiene ventaja de más de 136 mil votos sobre su más cercano contrincante El Diario de Chihuahua / Campos Galván, la vencedora en las pasadas elecciones

Chihuahua— Maru Campos, virtual ganadora de la gubernatura de Chihuahua, llamó a todas las fuerzas políticas a cerrar filas frente al autoritarismo. “Necesitamos a todos los partidos para seguir haciendo frente al autoritarismo y a la concentración de poder”, dijo ayer en entrevista exclusiva con El Diario.

Un día después de la jornada electoral, aseguró que en sus proyectos está la urgencia de seguridad, reactivación económica y cobertura de salud para la ciudadanía.

“Este año y esta campaña no fueron de un partido político ni de una ideología, y lo mismo serán por lo menos los siguientes tres años de gobierno”, dijo.

Campos habló de las adversidades durante la campaña, del respaldo de su partido, su punto de vista sobre las consecuencias de Javier Corral y su rol como gobernadora frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las necesidades apremiantes de Chihuahua y sus regiones, sobre todo la frontera de Juárez.

Visiblemente agotada, se dijo satisfecha de los resultados de una elección atípica en muchos sentidos, pero aseguró que se encuentra lista para encabezar un gobierno histórico de resultados.

Según los resultados del PREP, hasta anoche Campos se mantenía con una ventaja de 136 mil 77 votos sobre su más cercano contrincante, Juan Carlos Loera, con el 96 por ciento de las actas capturadas.

—¿Cuáles fueron las principales actividades y obstáculos durante la campaña?, ¿podrías dibujar los escenarios?

— Fue una campaña muy distinta por el tema de la pandemia, de reuniones pequeñas, reuniones con sectores, para poder transmitir la información hacia abajo, una campaña en la que desarrollamos el concepto de los auto-mítines, y se manejaron mucho las redes y los medios de comunicación.

Los obstáculos más grandes fueron los temas de las acusaciones falsas contra una servidora; también la pandemia por el temor a no hacer campañas, el inminente riesgo del abstencionismo y la falta de credibilidad y el hartazgo de los chihuahuenses.

— ¿Cómo sentiste el respaldo de tu partido?

—Fue difícil al principio porque vivimos una campaña interna, fue difícil reacomodar las piezas después de esta campaña interna, pero fueron evolucionando las relaciones, fue evolucionando la cercanía, fue evolucionando la comunicación y a final de cuentas todos en el PAN teníamos muy claro que la lucha era allá afuera, que teníamos un gran riesgo allá afuera y teníamos que tragarnos las afrentas y los rencores del pasado.

— ¿Cómo te sentiste por haber sido golpeada por un miembro de tu mismo partido y funcionarios de un gobierno panista?

— Me hizo sentir muy mal, hubo muchos momentos muy duros y sobre todo te preguntas por qué tanta violencia y tanto coraje, pero lo vas remontando con el tiempo también, y sobre todo lo vas remontando con la concentración de que tienes un objetivo y no te puedes detener a ver qué está diciendo el otro, por qué lo está diciendo, y cómo lo está diciendo, pero era una situación, de verdad, de funcionarios de Gobierno del Estado muy dura contra esta servidora.

Quizás ellos no sabían que tenemos los mismos amigos y mis amigos me platicaban lo que estaban haciendo, diciendo, y aunque no quisiera me llegaban las cosas.

— Javier Corral jugó en contra del PAN en estas elecciones, ¿debe ser expulsado de las filas panistas?

— No soy quién para juzgarlo en materia del partido, yo quiero mejor pensar en el futuro, yo quiero pensar en lo que sigue, yo no quiero detenerme a pensar que si lo van a perseguir, que si lo van a expulsar… para mí va a ser el gobernador hasta el último día que marca la ley, pero hasta ahí y para adelante.

— ¿Cuáles son las necesidades más urgentes y apremiantes para atender en el estado?

— Seguridad pública, reactivación económica y salud. Todos sabemos las regiones que son complicadas para el estado de Chihuahua, y son regiones que creo que se tratan de forma distinta, pero tenemos planeada la instalación de plataformas escudo en 13 cabeceras municipales del estado.

Tenemos pensado regresarle el mando en Cuauhtémoc al hoy electo alcalde Humberto Pérez, la dignificación de los cuerpos policiales y obviamente los programas de recuperación de tejido social y de prevención que son exitosos.

— ¿Cómo encuentras las instituciones de salud?

— No tengo un diagnóstico de las instituciones de salud, tengo noticias de que hay algunas cerradas por falta de personal médico y por falta de medicinas, pero entonces, bueno, vamos a rescatarlas.

— Ciudad Juárez, punto medular en el estado y el país ¿cómo la encuentras y qué se necesita hacer en esa frontera?

— Hay mucho dolor de los juarenses y te lo digo en todos los sectores. Hay mucho dolor por el abandono de los gobiernos, hay mucho dolor por el trato injusto que sienten se les ha dado, por la perversidad con la que se le ha tratado a Juárez y el poco recurso que se le ha invertido y, entonces, es un gran trabajo el que se tiene que hacer por Ciudad Juárez. Debemos actuar de manera decidida y hoy por hoy te digo que me pondré de acuerdo con el alcalde electo para planear las prioridades y que esas prioridades tengan acciones estratégicas de alto impacto.

Es una persona (Cruz Pérez Cuéllar) que estuvo en Acción Nacional durante muchos años y a mí me tocó conocerlo varios años, espero podamos tener una buena relación. Por mi parte está esa disposición y hacer un buen gobierno fuerte para la frontera.

— ¿Cuáles serían estas acciones específicas en la frontera?

— A mí me gustaría empezar por las zonas más marginadas de Juárez, que son Anapra, poniente y suroriente. Por parte de varias cámaras y organismos empresariales se tienen proyectos ejecutivos.

Juárez está sobrediagnosticado, lo que hay que hacer es ejecutar y, entonces, tomaremos en cuenta estas propuestas de las cámaras y de los organismos para hacerlas realidad. Yo quedé de regresar a Juárez para el mes de julio a la mesa de seguridad y con Desarrollo Económico para ver las prioridades. Espero que me acompañe el candidato electo para ponernos de acuerdo.

— ¿Cómo será su relación con AMLO?

— Tiene que ser una relación de comunicación, de confianza, entendimiento, para buscar lo mejor para los chihuahuenses. Creo más en la comunicación que en la confrontación y esperamos que nos dé resultados, sobre todo en el tema de recursos.

Porque luego decía el candidato de Morena, ‘yo sí les voy a poder gestionar recursos’, pero, con todo respeto: ¡híjole!, ¿recursos de dónde? Estamos viviendo un mal momento en el Gobierno federal también y no podemos pensar que todo nos lo va a dar el Gobierno federal, yo creo que también tenemos que buscar esas áreas de oportunidad como estado y ser autosustentables.

— ¿Cuál es la gran área de oportunidad de Chihuahua en este momento?

— Muchísimas. En el tema del campo, pese a la sequía y al robo del agua tenemos muchas oportunidades para cambiar de cultivos, a lo mejor no de manera rápida ni disruptiva, pero cambiar a cultivos como berries, pistaches, higos, que te dan mayor valor agregado; invertir en zonas turísticas como Paquimé, Parral, la Sierra Tarahumara.

— ¿Qué mensaje les da a los chihuahuenses?

Maru: Quisiera agradecerles su participación, su solidaridad y apoyo en este año que me acompañaron a llegar a la gubernatura. (César Lozano / El Diario)

