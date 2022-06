Convoca frente a defender los ríos

Ciudad Juárez.— Integrantes del Frente Amplio Ambiental del Norte (FAAN) convocaron a la comunidad a participar en una campaña en defensa del agua y los ríos de Chihuahua, y enviaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidiéndole que se renegocie la Convención de 1906 sobre el reparto del agua de Estados Unidos.

La agrupación también pidió una declaración de emergencia sanitaria y ambiental ante la escasez de agua para consumo humano que existe en el estado.

“La situación del agua es crítica en Chihuahua y sólo la agrava el hecho de que las autoridades, tanto de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no quieren reconocer el grave estado de los acuíferos y cuerpos superficiales de agua, por lo que improvisan soluciones ridículas como lo han demostrado las declaraciones de buscar interrumpir los escurrimientos naturales de la Sierra Madre hacia nuestros hermanos de Sinaloa, incrementar la extracción o traer a ‘asesores’ extranjeros”, señalaron.

El FAAN es un frente que agrupa a varias organizaciones que trabajan en diversos ejes sobre el medio ambiente, como Defensa del Río Bravo, Defensa de Samalayuca, Defensa de la Sierra de Juárez, Museo del Valle de Juárez, Salvemos los Cerros de Chihuahua, Asociación Keyah, Cooperación Ecológica A.C., Superhumanos y Colectivos e Individuos de Ciudad Aldama.

A través de sus redes sociales dichas agrupaciones lanzaron ayer una campaña en la que señalaron que “pese a que la misma JCAS acepta que la capital de Chihuahua podría quedarse sin agua en menos de 10 años, en un oficio público donde expone que los tres principales acuíferos de la ciudad capital se encuentran al borde del colapso; aun así los funcionarios de los gobiernos locales y estatal, siguen ciegos y necios en no atender el cuidado de las cuencas hidrológicas, las presas ya existentes, como la Chuvíscar totalmente contaminada y los ríos que definen nuestra vida e historia como el río Bravo”.

Como parte de la campaña, el FAAN convocó a toda la comunidad a luchar por proteger el agua y los ríos de Chihuahua para renegociar la convención y los tratados internacionales de agua.

“Ya se ha llevado la propuesta al Gobierno federal y esperamos una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se informó.

También se pidió una declaración de emergencia sanitaria y ambiental ante la escasez de agua para consumo humano, la toma de acciones urgentes para la protección de los ríos y cuencas hidrológicas, como el Bravo, el Chuvíscar, el Conchos y San Pedro.

Se dijo que es necesario “regular las actividades que ocasionen impacto y restringir nuevos cambios de uso de suelo y megaproyectos”, además de que pidieron la declaración de corredores biológicos que vinculen la protección del agua y los ríos, desde la cuenca alta en la Sierra Madre hasta el desierto.

“La industria extractivista y de exportación, la minería, la agricultura de monocultivos, son las actividades que más consumen agua mientras la gente de Chihuahua sufre de sed o batalla para acceder al agua en los sectores, barrios, pueblos y colonias marginadas de nuestro estado.

Esto simplemente no puede continuar, es una injusticia y la antesala de una crisis aún mayor. Mientras ejidos y colonias no tienen agua desde hace meses, hay 89 mil hectáreas de nogal consumiendo 10 millones de litros al año por hectárea. Esto no tiene ninguna justificación”, denunció el FAAN.

La primera actividad comunitaria será el próximo domingo 26 de junio en el Bosque de Aldama, en donde se reforestará la zona federal del río Chuvíscar.

Como parte de la campaña se propuso además llevar a cabo en septiembre un congreso estatal en defensa del agua y los ríos de Chihuahua.

“Invitamos a pueblos originarios, organizaciones, familias, colectivos, individuos, estudiantes, académicos, trabajadores y al pueblo en general a alzar la voz en defensa del agua y los ríos que están en peligro”, convocaron.