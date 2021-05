Contraataca Duarte; busca recuperar ranchos

Chihuahua— Abogados del exgobernador César Duarte interpusieron un amparo ante el Juzgado Onceavo de Distrito, en el cual solicitan a la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Especial Anticorrupción y otras autoridades la devolución de todos los bienes asegurados al exmandatario.

Lo anterior lo explicó el abogado Juan Carlos Mendoza Luján, quien destacó que entre los fundamentos está que el gobierno del panista Javier Corral ha violado el concepto de temporalidad en el aseguramiento de bienes, así como una manifiesta privación ilegal del dominio de las propiedades en las que hubo casos de remate y enajenaciones irregulares.

El abogado, quien forma parte de la defensa de Duarte –actualmente preso en Miami y en proceso pendiente de extradición a México–, denunció a través de El Diario que “hemos solicitado la devolución de todos los bienes asegurados, también del inventario de todos esos bienes porque simple y llanamente no los tenemos, pero lo extraño es que se nos ha negado reiteradamente la información. Les hemos pedido igualmente las notificaciones y solicitado el registro de los bienes asegurados”.

“También queremos decir que hemos solicitado la fundamentación y el motivo por el cual ellos (autoridades estatales) dicen haber privado del dominio público algunos bienes (de Duarte), lo cual es contrario a los dichos del señor gobernador Corral, así como del consejero jurídico, y del propio fiscal”, mencionó.

Mendoza Luján explicó que la solicitud de información la hicieron fundamentalmente mediante el llamado derecho de petición, por medio de un “escrito libre” que presentaron el 29 de diciembre de 2020, dirigido a la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, así como a la Comisión para la supervisión de la administración y destino de los bienes relacionados con hechos delictivos, al servidor público encargado del manejo de las propiedades y los ministerios públicos adscritos a la FGE involucrados en los expedientes contra Duarte.

El abogado precisó que el amparo que promovieron, número 341/2021, fue admitido por el Juzgado Onceavo de Distrito el pasado 22 de marzo.

—¿Cuántos bienes son los que le fueron asegurados al exgobernador Duarte en las 21 carpetas de investigación que hay en su contra?

—“El dato en particular no lo tenemos por dos razones: porque hemos solicitado conforme a derecho esa información, es decir, cuáles han sido los bienes que han sido asegurados, y sin embargo, en dos ocasiones la FGE nos ha negado esa información. Aquí el tema es que evidentemente por la privación de la libertad de mi cliente en Estados Unidos y por estar ausente del país, no hay una certeza jurídica por la falta de notificaciones, ni a nosotros nos han notificado siquiera”.

El abogado mostró a esta casa editora el amparo que promovieron, mismo que fue admitido en todos sus términos.

Insistió en que ni su despacho ni el que está en Ciudad de México a cargo del abogado Ricardo Reyes Retana han sido debidamente notificados de los bienes embargados al exmandatario.

“Lo que es evidente es que sí han sido asegurados bienes cuya propiedad no es del licenciado Duarte. Me explico: la Fiscalía ha considerado bajo supuestos ajenos a la realidad de que pudiesen pertenecer al licenciado Duarte por medio de testaferros o prestanombres, pero no es así. Por eso hemos pedido conforme a derecho que se nos informe exactamente cuáles son los bienes asegurados para saber cuáles vamos a reclamar, debido a que aunque estén asegurados por procedimientos penales donde mi cliente es señalado como imputado, no son ni siquiera de él”, dijo.

Mendoza puntualizó que todos los aseguramientos de bienes, así como los embargos de algunos de éstos, se llevaron a cabo entre finales del 2016 y el 2018.

“La causa penal por la que mi cliente fue detenido en Miami con fines de extradición es en cumplimiento a una orden de aprehensión obsequiada por el juez de Control del Distrito Morelos, y que al momento tuvo como resultado la detención provisional con los fines ya descritos”, señaló.

“Lo muy importante aquí es que la causa penal por la que fue detenido es la número 3041/2019, es decir, una causa que deriva de una investigación que la Fiscalía denominó “El último clavo”, pero por esta causa no hubo ya aseguramientos ni embargo alguno, de tal manera que esta investigación y proceso penal no tiene bienes asegurados”, citó.

La importancia de este hecho radica, agregó, en que el tratado de extradición con Estados Unidos tiene una cláusula denominada ‘Regla de especialidad’, que consiste en la obligación del Estado requiriente (en este caso México) de no juzgar a la persona extraditada por otra causa que no sea por la que fue detenido.

Es decir, indicó, “absolutamente nada de lo actuado en las anteriores 20 órdenes de aprehensión; luego entonces, todos los bienes asegurados y embargados están totalmente desvinculados con esta causa penal”.

“Con la solicitud de extradición basada en esta causa penal, por imposibilidad jurídica, existe una renuncia implícita a todas las demás causas penales y a todo lo actuado en ellas, por lo tanto, el aseguramiento y embargo tampoco tiene ningún motivo ni fundamento, es otra de las tantas razones y fundamentos ilegales e inconstitucionales para la prolongación en el tiempo de su aseguramiento e inconstitucionalidad en la privación del dominio de los mismos”, concluyó.

‘Más de 50 propiedades’

El 16 de julio de 2020 la FGE informó en un comunicado de prensa que se integró un equipo multidisciplinario para detectar, investigar y perseguir las conductas delictivas cometidas en la pasada administración por varios exfuncionarios, entre ellos César Duarte.

“Por ello, se ha podido documentar el aseguramiento de más de 50 propiedades al exgobernador, una de ellas el Rancho El Saucito”.

Ubicado en el municipio de Balleza, al sur del estado, con un área de 4 mil 300 hectáreas y luz eléctrica suministrada por una red de celdas solares, “El Saucito” alberga mil 500 cabezas de ganado de diversas razas y una reserva donde pastan animales exóticos como búfalos, llamas y jabalíes, decía el boletín de prensa.

Asimismo, que cuenta con caballerizas que alojan caballos purasangre y un aviario con palomas blancas y pavorreales.

“A ello se suman seis presones, una pista de aterrizaje, maquinaria, grandes habitaciones en las que prevalecen fotografías y el fierro distintivo de este personaje; una cochera en la que se encuentran vehículos todoterreno tipo razor, autos modernos, así como el motor y el rotor de cola del helicóptero Bell 429 que se accidentó en agosto de 2015 cuando descendía”, refirió el comunicado que sin embargo no dio detalles de las propiedades aseguradas.

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló ayer que para poder avanzar en la auditoría a los bienes de Duarte es necesario que el administrador Jorge Contreras Villarreal rinda los informes correspondientes.

“Es una oportunidad que se les da para que presenten sus informes y en caso negativo, se aplicarán todas las consecuencias de la ley”, expresó.

En relación a las versiones de que el citado “interventor” presuntamente no reportó a las arcas públicas estatales la venta de cosechas de nuez y de otros bienes, el titular de la FGE respondió: “Por mi parte no tengo certeza de esos hechos, pero todo manejo de los bienes asegurados derivará de los trabajos de auditoría que se están realizando”.