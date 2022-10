Continúan fallas de telefonía celular en Gpe y Calvo

Habitantes de Guadalupe y Calvo siguen experimentando fallas en el servicio de telefonía celular, de acuerdo a reportes expresados en redes sociales cuando tienen la suerte de contar con servicio de internet, el cual de igual manera presenta constantes desperfectos, el problema tiene al menos dos días.

Se trata de un problema que data de hace varios años y al cual la empresa proveedora del servicio no ha dado solución, lo cual deja sin previo aviso sin comunicación principalmente a la cabecera municipal, centro neurálgico de dicho municipio.

De súbito, la señal deja de ser emitida por las dos únicas antenas que proveen del servicio en dicha cabecera, y que a decir de los propios usuarios constantemente pierden operatividad.

Ello, afecta incluso a la economía del poblado, toda vez que algunas empresas que en algún momento pretendieron instalarse en dicho lugar declinan debido a las constantes fallas en los servicios de comunicación.

Pese a las constantes quejas, la empresa telefónica no ha resuelto el problema ni tampoco informado la causa de la intermitencia del servicio celular, haciéndose notar incluso la tolerancia del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues existen antecedentes de quejas previamente expuestas ante dicho ente gubernamental.

La ciudadanía expresa su inconformidad ya que pese a ser clientes de la empresa que debiera garantizar el servicio, no existe tampoco una oferta de rembolso por el servicio no recibido, inclusive, los quejosos acusan que por no existir otro proveedor de servicios en la zona, la telefónica hace caso omiso a las exigencias de los afectados.