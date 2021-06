Continúa rehabilitación de personas en la UBR de Guadalupe y Calvo

Guadalupe y Calvo.- Con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida en los pacientes que acuden a la Unidad Básica de Rehabilitación de Guadalupe y Calvo y Baborigame, el DIF municipal que encabeza la licenciada Lupita Morales Álvarez trabaja a través de esta unidad en la rehabilitación de los pacientes que diariamente acuden a estas instalaciones, todo esto siguiendo las medidas preventivas por la contingencia de Covid-19.

Zulema González Vargas directora del DIF municipal, dio a conocer que las actividades en la UBR tanto en la cabecera municipal como en Baborigame se desarrollan siguiendo todas las medidas de sanidad para proteger a los pacientes y al personal que labora en las instalaciones.

Destacó además que los pacientes que así lo requieran son trasladados a la ciudad para continuar con su atención médica y regresarlos a Guadalupe y Calvo dependiendo de sus posibilidades económicas, esto por parte de la misma unidad, lo anterior para brindar apoyo a los que cuentan con menos recursos económicos.

Agregó que los pacientes que necesitan permanecer varios días en la ciudad de Chihuahua son alojados en un albergue y una vez concluido su tratamiento, trabajo social del hospital se comunica con el DIF para coordinar el regreso a Guadalupe y Calvo.

Las medidas que se aplican en la Unidad Básica de Rehabilitación son la aplicación de la sana distancia, el uso del cubre bocas, lavado de manos y la aplicación de gel antibacterial.

La directora del DIF municipal destacó que las actividades de la unidad no se pudieron cancelar porque los pacientes dependen de las terapias que reciben, y que para no interrumpir su tratamiento y perder lo avanzado, a pesar de la pandemia las actividades en las UBR no cesaron.

De esta manera, la UBR cuenta con una base de datos de 517 pacientes, de los cuales 12 están dentro del programa de estimulación temprana en edades de 0 a 12 años; 7 activos de estimulación temprana; se atienden de enero a junio 70 personas bebida de la contingencia por Covid-19, y la base de datos registra en total a 234 pacientes activos.