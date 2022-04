Contemplan sanciones por bloqueos en puentes

Chihuahua.– El Gobierno estatal ha iniciado una investigación para identificar a las personas que encabezaron el bloqueo de casi 25 horas en la Aduana mexicana del puente Zaragoza, ya que no fueron los transportistas de Ciudad Juárez quienes lo llevaron a cabo.

El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, explicó que a raíz de estos cierres, se comunicó con líderes transportistas de la frontera, quienes se deslindaron de estas acciones al considerarlas perniciosas para la entidad y el sector económico.

PUBLICIDAD

“Los transportistas de Ciudad Juárez no hicieron esos bloqueos… Yo he hablado personalmente con líderes de transportistas de Juárez y dicen que ellos jamás, ni en las peores crisis, han llegado a bloquear los puentes porque saben que eso no es solución en absoluto”, dijo.

El funcionario indicó que no se descartan sanciones en contra de quienes bloquearon este cruce, pero primero se enfocarán en buscar soluciones ante las medidas implementadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas a los camiones de carga, como supuesta medida para detectar a migrantes.

En este sentido, el funcionario subrayó que la gobernadora Maru Campos Galván sigue haciendo gestiones con otros gobernadores del país para buscar una solución y exhortar a las autoridades texanas a no poner obstáculos al libre tránsito de mercancías.

Manifestó que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también se pronunció en contra de las acciones del estado de Texas.

Refirió que espera que las afectaciones al sector comercial e industrial hayan sido mínimas; sin embargo, se comprende la preocupación de la iniciativa privada ante las filas y los tiempos de espera, que se prologaron entre 12 y 15 horas.

De acuerdo con Ramón Rivas Hong, presidente de Index-Chihuahua, 2 mil camiones se quedaron varados en la frontera durante el mediodía del martes 12 de abril, entre ellos, cerca de 400 tráileres salidos de la ciudad de Chihuahua.

Por otra parte, debido a las afectaciones que sufrieron tanto maquilas como transportistas, representantes de dichos organismos van por los choferes que bloquearon los puentes internaciones con las manifestaciones de lunes y martes.

José Cuautle Azcatl, presidente de la Coalición de Transportistas de Ciudad Juárez, dijo que por mismas recomendaciones del secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya, se presentarán documentos que muestren los daños causados con la obstrucción de los patios fiscales de los puentes Zaragoza y Córdova.

Sin embargo, dijo que será difícil que les respondan por los problemas económicos causados, ya que no se consignó a nadie porque se llegó a un diálogo con Gilberto Loya, representante de la SSPE.

Recordó que en San Jerónimo, el levantamiento del bloqueo se dio a las 4:30 horas, mientras que Zaragoza quedó libre a las 7:00 de la tarde.

Pese a que las protestas finalizaron, resaltó que sigue la lentitud en los cruces a causa de las revisiones por parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

De acuerdo con transportistas, los manifestantes no pertenecen a ninguna de las cuatro asociaciones que hay en Juárez, mientras que Jaime Campos Castuera, director de Industria de Gobierno del Estado, acusó el martes que se trata de grupos ajenos a la ciudad que están infringiendo las leyes.

“No han sido identificado ninguno de ellos con las empresas locales y lo que estamos pensando es que vienen de otra región con otros motivos”, dijo. (Con información de Iris González)