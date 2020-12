Contempla Pérez Cuéllar impugnar elección interna

Agencia Reforma / Sin el legislador, los precandidatos que participaron en la contienda interna se toman la foto

Chihuahua— El senador Cruz Pérez Cuéllar, precandidato de Morena a la gubernatura, informó en redes sociales que contempla impugnar la encuesta al interior de Morena, mediante la cual se designó la candidatura de Juan Carlos Loera.

Pérez Cuéllar, emitió el posicionamiento en forma de pregunta, llamando ‘encuesta cuchareada’ al ejercicio estadístico del método de elección interna, y de inmediato generó cientos de reacciones en la publicación.

“Pienso que debo impugnar esa ENCUESTA CUCHAREADA DE MORENA ¿ustedes qué opinan?”, escribió textual el senador, quien, de acuerdo con fuentes en el interior del partido, abandonó la reunión donde se dio a conocer el resultado, luego de manifestar su inconformidad.

Tampoco estuvo presente en el presídium con Mario Delgado, cuando dio a conocer el abanderamiento de Loera, lo cual de inmediato se interpretó como una señal de franco rechazo.

Elección de Loera es riesgosa: Almeida

La precandidata a la gubernatura por Morena, Carmen Almeida, calificó de riesgosa la designación de Juan Carlos Loera como candidato y dijo que esto podría desembocar en que no se concrete la Cuarta Transformación en Chihuahua.

“Evidentemente no hubo piso parejo porque cómo compites con esas cantidades de espectaculares, pero, a mí me preocupa más el riesgo, me parece riesgosa la decisión, es inapelable, no vamos a utilizar ningún recurso ni mucho menos, simplemente insisto, es riesgosa y no contempla el sentir de Chihuahua”.

Almeida, dejó en claro que no cuestiona el método de elección ni la encuesta, pero resaltó que la candidatura de una mujer hubiera sido lo más conveniente, e insistió que además de que la figura del ex delegado ha sido suficientemente controversial y por lo cual, también riesgosa.

Fue un punto de diferencia: Chaparro

Martín Chaparro, presidente del Comité Directivo Estatal de Morena y uno de los precandidatos a la candidatura del partido a la gubernatura, informó que la encuesta para elegir el perfil estuvo tan cerrada entre Cruz, Loera y Cabada, que fue sólo un punto de diferencia entre el ganador y los dos punteros restantes.

“Fue una encuesta mucho muy cerrada, no la tuvieron fácil los de la Comisión Nacional de Encuestas, porque estuvieron muy empatados Armando Cabada, Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar, fue un punto de diferencia nada más”, detalló textual.

Al preguntarse en calidad de líder del partido a nivel estado, sobre la postura de los otros precandidatos y la militancia respecto de la designación de Loera, dijo que habrá de preguntarles a cada uno de ellos, ya que no quisiera externar puntos de vista que no le corresponden.

Aseguró que desde su puesto realizará el trabajo que le corresponde para apoyar el proyecto del partido en Chihuahua y respaldó la validez del proceso que derivó en una decisión complicada al interior.

“Candidatura nada más hay una y nosotros éramos ocho, tenía que quedar alguien y ese alguien fue Juan Carlos. Yo nomás le reitero que el proceso fue limpio, transparente y apegado a la norma y la convocatoria que se nos dio”, concluyó.

Llama Colunga a respaldar candidatura

El Coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez, llamó al respaldo al candidato ganador del partido rumbo a la gubernatura, Juan Carlos Loera De la Rosa.

Colunga, resaltó la importancia de iniciar en Morena con el acompañamiento de la ciudadanía, con un proceso de respaldo que deje atrás los conflictos, a fin de cerrar filas con Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación de México.

“Es momento de unidad y apoyo al proyecto original, en beneficio de los chihuahuenses que están cansados de gobiernos del PRIAN, que han dejado a Chihuahua en condiciones de emergencia financiera, endeudados y con grandes rezagos en el ámbito social y cultural”, concluyó el diputado.