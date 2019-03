Conoce a su padre después de 32 años

Delicias– Gracias a El Diario un hijo conoció a su padre después de 35 años, quien por motivos del destino dejó de verlo cuando tenía 2 años. El reencuentro lleno de emotividad la noche del martes en la sala de espera de una compañía de autobuses foráneos.

Minutos después de la 8 de la noche, José Luis Gurrola, sentado esperaba impaciente a su hijo del mismo nombre, quien junto con su familia llegaría a una tierra desconocida a encontrarse con él, después de no verlo desde que tenía 2 años, cuando se separó de su madre que después de no permitirle verlo, cambió de domicilio para que así se rompiera la convivencia entre ambos.

En una noche fresca de marzo, los primeros en bajarse del carro 105 de autobuses Chihuahuenses, procedente de Agua Prieta, Sonora, fueron los 2 nietos de don José Luis que presurosos y con una amplia sonrisa abrazaban a su abuelo, quien estuvo al borde de las lágrimas.

Un fuerte abrazo entre padre e hijo, que guardaba toda la impaciencia y zozobra de más de 3 décadas sin verse, llamó la atención de las miradas atónitas y curiosas de los vendedores de burritos y demás viajeros que pasaban por la banqueta de esta transitada calle. Lupita López Leyva, esposa de José Luis Gurrola (hijo), fue la causante de este bello suceso, cuando a finales del año pasado, ya con el dato de que el padre de su marido vivía en Delicias, Chihuahua, inició la búsqueda por internet encontrando la página de Facebook de El Diario, administrada por nuestro compañero Alejandro García Ferrel, quien inmediatamente la apoyó al publicar el llamado y pidiendo a sus seguidores lo compartieran.

Don José Luis, quien labora en una gasolinera, no utiliza mucho el internet y es asiduo lector de El Diario, descubrió la nota en la edición impresa de El Diario el lunes 7 de enero, manifestando que desde que vio el encabezado, una corazonada le dijo que era su hijo el de la información.

Después llegó el momento de hacerle la llamada telefónica a Mexicali, la cual fue muy emotiva, después, seguir en contacto con él y su familia por internet donde se conocieron físicamente, hasta que pudieron conseguir recursos para poder viajar y venirse a Delicias, donde piensan establecerse.

Don José Luis, de manera sentida expresó: “Todo gracias a El Diario. Que nos hizo el favor de contactarnos y pues yo todos los días lo compro y fue una de las razones por las que me di cuenta, todos los días llega a las 5:30 de la mañana y en cuanto lo vi, sentí la corazonada”, muchas gracias a El Diario por ayudarme a que mi hijo me encontrará”, finalizó diciendo.

El hijo, José Luis Gurrola Gutiérrez, después de la bienvenida ofreció unas palabras diciendo: “Mi abuela, me dijo que mi papá me buscó y no pudo verme, por lo que después, desde los 10 años, siempre lo anduve buscando, había muchas versiones de que si estaba vivo, porque hace como 3 años me dijeron en Caborca, Sonora, que estaba muerto”.

“Vengo con muchos planes y ganas de trabajar a esta tierra, conocí finalmente a mi padre, soy técnico en aire acondicionado y voy a buscar trabajo y estabilizarme aquí”, concluyó.