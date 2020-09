Conflicto siempre ha sido político, pero ya se descararon, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el conflicto por la extracción de agua de las presas del centro del estado se convirtió en un asunto político-electoral por parte del Partido Acción Nacional (PAN), “pero ahora ya se descaró, porque ya incluso se están deslindando los del PRI y ya están dejando sólo a los del PAN, ya es el PAN el que está encabezando el movimiento básicamente”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que cuenta con información de que la Secretaría de Gobernación atenderá a dirigentes del PRI que plantearán el deslinde para no entorpecer el cumplimiento del acuerdo para que se entregue agua a Estados Unidos.

Ante este escenario, el gobernador Javier Corral acusó que el Gobierno federal no escucha, “porque para el presidente de la república lo que vale es su palabra, es la última y es la única. Él no sabe escuchar, no sabe recoger el punto de vista discrepante, quien discrepa, difiera, está del otro lado, es enemigo, es la fórmula vieja, estás conmigo o contra mí, y así no se puede conducir al país y menos en medio de un conflicto como este”, dijo.

Señaló también que ante las acusaciones públicas que hizo el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, “ya es muy claro que hay una instrucción, me supongo que del presidente de México, de entrar en una confrontación abierta y directa con nosotros, con acusaciones falsas con descalificaciones permanentes a los productores y ahora al Gobierno del Estado de Chihuahua”, agregó.

Por su parte, López Obrador adelantó que todavía hay tiempo para cumplir con la entrega del agua, “se está avanzando, poco, se está avanzando, pero es el PAN y ahí sí, grandes productores, sobre todo nogaleros, cebolleros también y a lo mejor chayoteros”.

Dijo que ha mantenido la fuente de comunicación con el Gobierno de Estados Unidos en el tema del cumplimiento del acuerdo, “pues es una exigencia, una demanda que ellos tienen, porque hay un tratado, hay un convenio, repito, es de los mejores convenios para México sobre la distribución del agua del río Bravo, no creo que haya otro convenio mejor”.